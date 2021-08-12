「王品最好吃餐廳8／31掰了！」網曝沐越最後必吃 ！狂許願：開泰式

▲沐越菜色CP值高！（圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

雙北8月3日才宣布開放內用，不料王品宣布旗下的越式料理餐廳「沐越」將在8月底忍痛熄燈。消息曝光後，一票網友淚灑粉專，也分享必吃的料理，包括生牛肉河粉、紅咖哩、推推火鍋等，接著紛紛不捨沐越被收掉，直言該間餐廳是「王品旗下最好吃的，可惜了！」

事實上，「沐越」在6、7月已連收3店門市，目前僅剩台北中山北店與桃園台茂店存活，原本品牌說法是，疫情期間策略就是「汰弱留強、加速發展」，如今又拋出8月31日震撼關閉，王品表示，過去幾年，集團始終看好台灣經濟發展，秉持「品牌為先」的經營理念，自2020年新冠疫情爆發，不少一級商圈釋出好點位，王品也把握時機，加速展店，2021年1-4月新開6店；5-7月也新開6店，和牛涮、聚都按照原訂規劃到南部拓點。

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▲沐越用餐環境頗受好評。（圖／記者黃軍瑋攝）



許多網友湧入沐越粉專，崩潰回應「把自己集團最好吃的品牌收掉，是什麼意思？」「畢竟越式不是台灣大眾口味，偶爾一次可以，沒辦法天天捧場反映在業績上...可惜了」、「我從復興南路吃到羅斯福路，再從羅斯福路吃到台茂，現在這樣未來叫我去哪裡吃」；另有網友也給王品轉型建議，「其實台灣很多人也喜歡越南料理，雖然越南小吃很多，但畢竟還是有一些差異，有些菜色是吃不到的；南部沒有吃得到，我們還是特地前往中、北部吃過好幾次，希望沐越可以縮小規模，可以像中小品牌的火鍋店一樣遍地開花」、「建議開泰式專攻瓦城」。

▲沐越甜品讓人吃上癮！（圖／記者鄺郁庭攝）



留言串中，有吃貨敲碗8月底準備吃一攤，熱心分享必吃料理：「我們去吃過好多次，全家人都蠻喜歡的！最喜歡你們的『松露生牛肉河粉』，擄獲家人的味蕾」、「你們家的『紅咖哩』我可以配飯吃好幾碗，還有那個『推推鍋』好吃又有趣，吃過很多異國料理，沐越算各方面都在水準之上」、「（生牛肉河粉）這個我也是每去必點」、「涼拌很讚欸好吃」、「喜歡椰奶冰沙，喝不到了」。

不過有一名網友卻抱怨，「還滿開心的，我住中山店旁邊，62巷整條巷子都是沐越的炒菜味。有人點蝦醬空心菜，巷子鄰居先聞香，還有各種魚露菜。剛開幕的時候排油煙口會有白色油煙，後來裝了濾油系統味道還是滿街跑」。