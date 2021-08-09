開放內用敢去吃嗎？鄉民曝「buffet都訂到9月了」：生活還是得繼續

▲很多人開放內用就去餐廳吃了，但也不是天天內用。（圖／記者劉亮亨攝）



記者黃可昀／綜合報導

昨天（8）新增4例本土，是疫情警戒以來最低的數字，各縣市也已經開放內用，看似回歸正常生活，不過有網友指出，雖然現在餐廳能內用了，但他還是都買回家吃，好奇其他人敢去外面餐廳用餐了嗎？

原PO在PTT表示，他目前吃飯還是沒有內用，一樣外帶回家或公司吃，主要有4點原因，一是雖然開放內用，但很多店家還是維持僅限外帶；二是他平時常光顧的店尚未開放內用；三是少數有內用的店家這幾天都大排長龍，想吃上一餐得等很；四則是他還沒打到疫苗，疫情只是趨緩但未消滅，還是很擔心自己染疫，所以人多且密閉的場所仍不敢去。

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原PO問卦，鄉民們解封後「開始去外面內用了嗎？」還是為了防疫繼續外帶回家吃呢？他實在很想念以前邊逛街邊喝飲料的日子，可惜現今在外頭還是得戴著口罩，想像以前一樣邊逛邊吃短期內不太可能。

▲習慣外帶的人還是比較多，內用店家冷冷清清。（圖／記者呂佳賢攝）



底下留言多數人都已經去餐廳內用過了，因為疫情悶太久，一開放內用就趕快預約喜歡的店家，不過內用頻率沒有疫情前高，習慣外帶的人還是比較多，「連續三天都內用阿，西門町滿滿的人」、「開放就去了，反正打不到疫苗，生活還是要繼續，不可能一輩子外帶」、「第一天就去吃了，討厭外帶一堆垃圾」、「公司還不是每天大家都在裡面吃飯，好幾十個人也沒有隔板」、「吃過3-4次，整間店就一組客人也還好，人多就算了」、「我有去吃火鍋，大家都還蠻遵守防疫規則的」、「他X的饗饗跟我說要訂到9月了」。

其他謹慎防疫的人表示，「沒得打疫苗，不敢出去」、「沒有，自煮也習慣了，趁機多省點錢」、「沒有欸，我頂多去WG健身而已，至少可以戴口罩拿酒精狂噴器材，餐廳很難。」