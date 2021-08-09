105家不及格！黃珊珊警告業者：有確診者停3天、營業後11天限外帶

記者黃巈禾／台北報導

台北市3日開放餐廳內用後一周，亂象頻傳，且有確診足跡。台北市長柯文哲公布，經稽查後，目前有105家餐飲業者不及格。台北市副市長黃珊珊表示，目前為止，沒有因為內用，而增加確診案例數量，若有確診者在場域內用就先停業3天，恢復營業11天後只能外帶外送。



柯文哲公布，台北市從3日至8日稽查了1353家餐飲業者，有105家被抓到不及格，待改善事項主要有三項，一、無員工體溫監測記錄；二、無消毒記錄；三、同桌用餐無梅花座或隔板。針對業者待改善事項，會在稽查輔導後3天進行確認，若再次違規將開罰。

▲北市餐飲業內用稽查結果。（圖／北市府提供）



黃珊珊表示，目前為止，這個星期只有一例是確診者到餐廳內用，這的確是第一例，還是要觀察接下來時間有無新增案例，相關解封開放與否，會採取穩健務實、機動調整，會繼續觀察內用增加的確診案例，每天都一兩例，有的是家戶感染，目前為止，沒有因為內用，而增加確診案例數量。

黃珊珊指出，疫苗覆蓋率還是不足，世界各國因為解封的部分很容易確診爆量，因此，密切觀察、確實稽查是目前做法，會看每天確診個案的數量，決定這部分風險多少，重點是市民去內用還是要注意防疫措施，業者應該比政府緊張，防疫做好，才能確保營業不受影響，這是三方都要注意的。

罰鍰部分，黃珊珊說明，依照傳染病防治法，三千到一萬五，還是希望經濟發展和防疫取得平衡，若確診者在場域內用，該場域就先停用3天，恢復營業之後11天只能外送外帶。

▼黃珊珊。（圖／北市府提供）

