1本護照借5萬元　金主遭判刑傻眼…她也慘了「最重關3年」

▲《護照條例》特別規定，護照不可作為債務或債權擔保，違者最重判刑3年。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

張姓婦人去年因為急著用錢，向人借了5萬元，一時拿不出擔保品，就把護照抵押給金主，結果金主因涉嫌重利罪遭偵辦，被檢警發現這筆5萬元借貸的擔保品太特殊，一翻《護照條例》「以護照作為債務或債權擔保罪」，可處3年以下有期徒刑，金主日前遭法院判刑2個月，緩刑2年後，台北地檢署10日再依同法起訴張姓婦人。

據了解，張姓婦人原為大陸籍，現已歸化取得身分證，辦案人員私下透露，如果張婦是在歸化前，用在台居留證去抵押借貸不會有事，偏偏歸化後沒了居留證，用好不容易取得的護照去擔保，因此吃上罕見的《護照條例》特別刑法。

檢警調查，張婦是在2020年1月2日，和彭姓金主相約在台北市中山區1間便利商店，由彭男提供5萬元現金借貸，張婦則拿出自己的護照做擔保，後來彭男因為涉嫌放高利貸被檢警查辦，檢察官認為不構成重利罪，處分不起訴。

但是因為彭男收取的放貸抵押品中，竟然有真實的護照正本，因為護照是國民出國旅行用來證明國籍身分的重要文件，《護照條例》第32條有特別明文規定，護照不能「非法扣留」，也不能當作「債務或債權擔保」，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。彭男因收下護照來擔保債權，被台北地院判緩刑後，北檢另案起訴張婦所涉罪嫌。

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