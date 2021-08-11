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社會 社會焦點 保障人權

中研院健檢爆回扣　女科長4年A80萬元外加帶老公免費檢查6萬

▲▼臺安醫院、臺安101診所詐領勞保健檢補助案，涉嫌收賄的中研張惠玲(粉衣)。（圖／記者劉昌松攝）

▲已退休的中研院科長張惠玲(粉衣)涉嫌長期收受健檢公司回扣80萬元遭收押起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

中研院人事室前科長張惠玲，涉嫌與台安醫院外包健檢業務負責人游珮瑜聯手，長期壟斷中研院員工健檢業務，張惠玲不但因此和丈夫沈新慰得以獲得自費項目免費優待，還按年收取20萬元回扣，累計達80萬元，台北地檢署11日依不違背職務行收賄罪嫌起訴張、游、沈3人。

本件是檢調追查台安101診所涉嫌詐取健檢勞保補助案時，意外發現的案外案，現已退休的張惠玲，在中研院人事室擔任科長時，因為業務認識了原本在幫宏恩醫院拉健檢業務的游珮瑜，後來游女自立門戶，成立紘瑞公司，拉張惠玲一起入股，藉由張惠玲在中研院的地利之便，從2011年起，長期取得中研院的健檢標案。

▲▼紘瑞公司實際負責人游珮瑜40萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲紘瑞公司負責人游珮瑜拉中研院科長入股，藉此取得健檢業務。（資料照／記者游宗樺攝）

檢察官查出，因為紘瑞公司剛開始經營沒有賺錢，張惠玲決定退股，但中研院的健檢案仍持續透過紘瑞公司，交由台安醫院進行，游佩瑜涉嫌從2015年起，到2018年為止，按年給付張惠玲20萬元回扣，同時這段時間內，張惠玲自己和丈夫沈新慰參加健檢時的自費項目，全部免費，免費額達6萬元。

後來游佩瑜又陸續成立多家包攬健檢業務的公司，生意越做越大，遭檢舉涉嫌虛報健檢勞保補助，檢調4月間發動搜索約談，才從中發現這件中研院人員長期借由健檢業務收受回扣案，將張惠玲、沈新慰聲押獲准後，11日將游、張、沈都提起公訴，至於台安101涉嫌詐勞保補助部分，另案偵辦中。

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