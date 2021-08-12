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槓上開花！歸仁警續破傾倒廢棄物案　查扣大貨車、怪手

▲台南市警歸仁分局查獲林姓男子等3人，涉嫌非法傾倒廢棄物，查扣怪手及大貨車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局查獲林姓男子等3人，涉嫌非法傾倒廢棄物，查扣怪手及大貨車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊偵破非法環保犯罪集團後，歸仁分局接續槓上開花，偵破林姓男子等3人涉嫌非法傾倒廢棄物，警方現場查扣大貨車1輛、怪手1輛，並通知案主林嫌到場，全案調查後依違反廢棄清理法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警歸仁分局查獲林姓男子等3人，涉嫌非法傾倒廢棄物，查扣怪手及大貨車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局於8月初接獲檢舉，指出台南市關廟區新園段農地有人傾倒廢棄物，經多日跟監蒐證後，於8月11日上午10時通知環保局人員到場協同稽查，當場發現52歲王姓大貨車駕駛正在傾倒廢棄磚塊、一旁33歲林姓工人則協助整理堆置廢棄物，歸仁分局將該2人依廢棄物清理法現行犯逮捕、查扣現場大貨車1輛、怪手1輛，並通知案主60歲林嫌到場，林嫌疑似透過承包歸仁區老舊房屋的拆除工作，並雇請林（與林嫌是父子）、王等2名工人將拆除下來的廢棄磚塊，以大貨車運送至關廟區的農地傾倒、堆置，全案調查後依違反廢棄清理法移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警歸仁分局查獲林姓男子等3人，涉嫌非法傾倒廢棄物，查扣怪手及大貨車。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警歸仁分局查獲林姓男子等3人，涉嫌非法傾倒廢棄物，查扣怪手及大貨車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局分局長洪頂力呼籲，傾倒建築廢棄物、廢五金下腳料等物品，將污染土地、影響環境、禍延子孫，相關業者、業主切勿貪圖私利、鋌而走險，違反廢棄物清理法將面臨1年以上、5年以下有期徒刑、同時併科罰金1500萬元以下罰金。

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