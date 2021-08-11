祖墳與垃圾共眠！黑心集團亂埋上萬噸廢棄物　地主悲憤：對不起雙親

▲王姓主嫌為首的不法集團，將自全國各地各類廢棄物，堆置或掩埋於台南市龍崎區、官田區及柳營區等7處公有及私人土地。（圖／讀者提供）

記者林悅／台南報導

台南地檢署指揮警調環等單位，偵破環境犯罪集團，查出以王姓主嫌為首的不法集團，自2017年起長期濫倒廢棄物，將自全國各地載運事業機構之各類廢棄物，堆置或掩埋於台南市龍崎區、官田區及柳營區等7處公有及私人土地，嚴重破壞污染環境及土地，且連地主祖墳墓地也不放過，惡劣程度令人髮指。

▲台南檢警調環，破獲以王姓男子為首的環保犯罪集團，緝獲王嫌等17人到案，起獲槍械、毒品等一批，查出盜掩廢棄物總重量高達1萬公噸以上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署檢察官劉修言2020年5月間，經由台南市社區大學透過台南地區犯罪防制結盟之檢舉窗口，指稱位於台南市龍崎區，原定作為廢棄物掩埋場之歐欣公司場區內遭非法堆置大量廢棄物，乃指揮台南市警刑警大隊偵五隊、第一分局、法務部調查局及環保署南區督察大隊積極蒐證偵辦。

檢警調環經長期蒐證，兵分多路分別在台南市、高雄市、台中市等縣市進行調查，陸續進行9波搜索及拘提行動，拘提65歲王嫌等17人到案，其中法院裁定羈押14人，查扣作案各式車輛及機具10台（估價金額約1200萬元），另於王姓主嫌住處搜索查扣非制式手槍3支、海洛因毒品1.7公克、開山刀等不法證物，目前調查廢棄物總重量高達1萬公噸以上，並查出王嫌為使員工得以於半夜從事非法清除處理廢棄物之行為，還免費提供毒品甲基安非他命供員工施用。全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲、毒品、廢棄物清理法等案，移送台南地檢署偵辦，檢方起訴王嫌等被告53人，犯罪不法所得高達5億7千萬元以上。

據了解，檢警調環等單位，查出以王姓主嫌為首之不法集團，自2017年起，即長期以濫倒廢棄物為業，其等自全國各地載運事業機構所產出之廢塑膠混合物、廢口罩、廢瓦片、營建混合物、廢膠泥、廢污泥、鋁集塵灰等事業廢棄物，其中更有部分廢棄物係來自知名大廠，後將此等事業廢棄物棄置或掩埋於台南市龍崎區、官田區及柳營區等7處公有及私人土地。該犯罪集團分子除占用周邊其他私有土地及國有地，作為其非法掩埋場，並恐嚇周邊遭占用之地主不得聲張，否則對其不利，行徑非常囂張。

檢警調查時，發現該犯罪集團更涉嫌在官田區破壞地主的祖墳及雙親墓地，在該處掩埋圾垃，除破壞地主祖墳墓地風水外，更嚴重褻凟地主先人，令受害地主悲憤不平，深愧對不起先人雙親，犯罪集團其惡劣行徑令人髮指，一定要究責到底，幫受害人討公道。

民俗人士指出，對於華人來說，祖墳、先人墓地非常重要，除寄託對先人的懷念外，台灣傳統民俗文化很重視祖墳、墓地風水，維護好祖墳、墓地，可祈求先人庇護後代子孫，俗諺「祖墳冒青煙」，意味國人普遍相信一個好的祖墳、墓地風水，可以佑蔭子孫富貴榮華，而祖墳、墓地風水不好或被破壞，除影響後代運勢，甚至會遭受災卮，豈能不慎。

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