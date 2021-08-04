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反復販毒執迷不悟再次被逮　歸仁警緝毒溯源斷毒根

▲台南市歸仁分局緝獲涉嫌販毒的李姓男子，李嫌因拒捕造成員警受傷，罪加一等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局緝獲涉嫌販毒的李姓男子，李嫌因拒捕造成員警受傷，罪加一等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局媽廟所員警，於7月20日查獲李姓男子持有毒咖啡21包，經移送法辦後，竟又重操舊業再度販毒，8月3日深夜11時在永康區民族路埋伏查緝李男，李男自恃身材魁梧拉扯拒捕，造成龍崎所長蔡易勳、偵查隊小隊長王志豪2人手部擦、挫傷，全案依毒品、妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方於7月20日上午9時許，循線在台南市新市區永福街，發現販賣毒品之33歲李姓男子，當場查獲毒品咖啡包21包（含袋重112.93公克），即以毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市歸仁分局緝獲涉嫌販毒的李姓男子，李嫌因拒捕造成員警受傷，罪加一等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局專案小組人員，發現李男重操舊業，仍然有販賣毒品之行為，即於8月3日深夜11時許，在永康區民族路埋伏，專案小組見李男開車現身，李男自恃身材魁梧拉扯拒捕，造成龍崎所長蔡易勳、偵查隊小隊長王志豪2人手部擦、挫傷，全案依毒品、妨害公務罪嫌等移送台南地檢署偵辦。

▲台南市歸仁分局緝獲涉嫌販毒的李姓男子，李嫌因拒捕造成員警受傷，罪加一等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依據法務部法醫研究所提供資料，與合成卡西酮類有關之致死案件，均為多重用藥，混合之毒品成分最多可達9種，探其原因，可能與混摻新興毒品與愷他命、MDMA、PMA等多重成分有關，並以民眾日常接觸之咖啡包、糖果、餅乾等型態，流竄於毒品交易市場中，使民眾誤用致死。合成卡西酮類屬中樞神經興奮劑，可保持興奮及高度警覺性，但使用後的興奮作用之後，常伴隨著幻覺、妄想、焦慮、憂鬱、失眠、攻擊性、血壓上升、心悸、胸痛、四肢冰冷、痙攣、抽搐、體溫上升等症狀。

▲台南市歸仁分局緝獲涉嫌販毒的李姓男子，李嫌因拒捕造成員警受傷，罪加一等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局長洪頂力呼籲，毒品危害國人身心甚鉅，應拒絕毒品於千里之外，毒品咖啡包內容成份混雜，施用後極可能引起身體巨大不良反應，而製造、販賣、運輸毒品（第4級）至少將面臨5年以上有期徒刑，若檢驗出毒品成份含第3級甚至第2級，期刑將提高至7年、10年以上。

▲台南市歸仁分局緝獲涉嫌販毒的李姓男子，李嫌因拒捕造成員警受傷，罪加一等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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