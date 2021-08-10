侵占私人及國有地傾倒廢棄物　南警破獲環保犯罪集團

▲台南市警刑警大隊破獲以王姓男子為首的環保犯罪集團，緝獲王嫌等17人到案，起獲槍械、毒品等一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊破獲以65歲王姓男子為首的環保犯罪集團，王嫌等人私自於台南官田區私有土地內，違法經營廢棄物掩埋場，警方計拘提王嫌等17人到案，法院裁定羈押9人，查扣作案各式車輛及機具10台，價值約1200萬元，另於王嫌住處查扣非制式手槍3支、海洛因毒品1.7公克、開山刀等不法證物。

警方指出，該犯罪集團為掩人耳目，經常利用深夜時間作業，掩埋場周邊另有員工負責把風，管制出入，進入場內傾倒廢棄物之車輛，依噸數及廢棄物種類不同，收取新台幣4萬至6萬元不等之金額。

刑大長期蒐證調查發現，該集團分工精細，掩埋場周邊把風、場內作業人員、清運司機、仲介業者等均有專責人員負責，王姓主嫌並提供安非他命毒品給集團成員作為工作之報酬，另調查發現王嫌為牟取更多不法利益，甚至占用周邊其他私有土地及國有地，作為其非法掩埋場，並恐嚇周邊遭占用之地主不得聲張，行徑非常囂張。

警方經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並持台南地院及台南地檢署核發之搜索票、拘票，兵分多路分別在台南市、高雄市、台中市等縣市進行調查，陸續進行9波搜索及拘提行動，拘提65歲王嫌等17人到案，其中法院裁定羈押9人，查扣作案各式車輛及機具10台（估價金額約1200萬元），另於王姓主嫌住處搜索查扣非制式手槍3支、海洛因毒品1.7公克、開山刀等不法證物，目前調查廢棄物總重量高達1萬公噸以上，不法所得初估約新台幣5000萬元以上，全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲、毒品、廢棄物清理法等案，移送台南地檢署偵辦。

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