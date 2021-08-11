補助小黃6萬「現金不會存起來」　鄉民戰翻五倍券：這種態度不健康

▲五倍券效期可到明年春節！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

本土疫情自5月15日炸鍋，主計處日前公布6月失業人數達57萬人，為了提振國內經濟，「振興五倍券」預計中秋節前夕上路。至於為何不發現金，行政院長蘇貞昌解釋，「怕國人將錢存起來」，一席話至今仍讓網友不滿，直呼補助計程車6萬，為何就不擔心運將會存起來？

一名網友在PTT表示，「補助計程車6萬元→計程車不會存起來；補助農漁民1至3萬元 >→農漁民不會存起來」，結果補助平民百姓4000元 ，卻擔心「百姓會存起來」，對於官方的雙重標準讓原PO很憤怒。

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原PO接著抱怨，「4000元是要存三小啦？4000元半個月伙食費都不夠了，存個X掰？如果我領政府發的4000元，然後先花自己的錢4000元，這樣我是在花哪一筆？這樣算存嗎？」

底下網友熱議，「紓困跟振興先去搞清楚，拜託」、「其實搞不清楚振興跟紓困的是政府，人民要的是紓困現金但他們偏要給振興券」、「有考慮弱勢嗎？對他們現金才是最直接的，一切從簡從速，是政府該做的，並且不要再浪費發放製造的麻煩與成本」、「計程車鐵票 你韭菜」、「世界都普發現金，只有台灣不一樣」、「你這樣問不健康，實在居心叵測」。

▲網友戰翻了！（圖／翻攝PTT）

據了解，政院規劃更大幅度的振興方案，從過去1000換3000提升到1000換5000。另外，此次的五倍券一套10張，面額新增1000元，在張數方面分為3張1000元、2張500元、5張200元。針對弱勢族群部分，將比照去年發放3倍券做法，直接匯入1000元到弱勢族群領用補助金的戶頭，再自行兌換。

關於去年三倍券的印製成本部分，經濟部曾指出，三倍券每張兌付成本為5元，以2,000萬份計，總成本9億元，至於系統開發費用及相關費用約為1億元。

如今「五倍券」將上路，外傳印製五倍券紙本的行政費用將高達136億元，有圖利印刷廠之嫌。經濟部4日發出聲明駁斥，振興方案一方面仍在規劃、尚未定案，但即使有紙本券規劃，仍會持續委由中央印製廠辦理，不可能有圖利外包廠商的問題，費用估算也跟去年發放三倍券差不多。