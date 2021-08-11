文人後代「轉型」軍火販「槍毒藏古蹟」　律師發聲明：是隔壁違建

▲陳悅記老師府後代藏槍毒被逮，發聲明強調「並非藏在古蹟內」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局接獲線報，1名男子涉嫌販賣軍火、毒品，警方循線在大同區逮捕嫌犯，發現該嫌為大同區陳家後代，並將3把制式槍枝以及毒品，藏放在被台灣文化部列為國定古蹟的祖厝「陳悅記祖宅」，但陳悅記古宅透過律師發表聲明，澄清槍枝是從祖宅旁的違章建築搜出，並非古宅本體。

警方調查，58歲的陳姓角頭涉嫌販賣槍枝、毒品，警方事後搜出3把制式手槍以及毒品，訊後依照槍砲、毒品罪嫌送辦，陳悅記古宅也透過委任律師王泰翔發出澄清。

11日發表的聲明中指出，對於該名子孫涉嫌違法表示遺憾，並尊重檢警調查，但是古蹟藏毒一事，陳悅記老師府鄭重澄清並非事實，強調陳姓子孫所藏放槍毒的地點是祖宅旁的違章建築。

陳悅記老師府委任律師也強調，陳悅記老師府已經成為國定古蹟，祭祀公業作為古蹟的法定管理人，所以不允許任何人將違法物品藏匿在陳悅記老師府祖宅。

另，警方起獲陳姓子孫藏放的槍毒，係在古蹟旁增建的違章建築，並非在古蹟建築物內，不至於對古蹟的管理維護產生危害，但古蹟佔地龐大、內部格局繁雜，所以也將加強檢討，避免古蹟或周邊建築物成為犯罪溫床。

文人後代「轉型」軍火販 3長短槍藏國定古蹟

