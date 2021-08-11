冒險慰問孤島3部落！桃源區代表「回程遭沖走」　現場土石還在崩落

▲明霸克露橋斷第5天，落水失蹤者是桃源區代表謝宜真，警消搜尋中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到日前暴雨衝擊，猛水沖斷高雄3部落重要聯外道路明霸克露橋（希望之橋），17時40分左右傳出桃源區代表謝宜真前往勘災回程不幸被沖走，目前下落不明。由於天黑造成尋找的困難，再加上山區天氣不穩，又有土石崩落狀況，現場警消已經撤離，預計明（12）日清晨再繼續搜救。

▲高雄桃源區代表謝宜真落水失蹤。（圖／翻攝自桃源區民代表會官網）

據了解，桃源區代表謝宜真今安排行程去慰問受困的3部落，中午出發時當地還是大太陽，一行人涉水冒險探視受困部落訪視災民，但下午回程時候山區下雨，突然水位變高，謝宜真代表不幸被沖走。目前下落不明，天黑也造成尋找的困難，且現場土石仍有崩落現象，警消已撤離，預計明早再持續搜救。

▲▼明霸克露橋斷第5天，桃源區代表落水失蹤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

公路總局甲仙工務段段長陳正偉表示，今天有約7~8位民眾想要涉水硬闖斷橋處，他說居民表示山上有農作物要回去耕作，更有人說要趕快回去餵雞、花沒澆會死掉，但現場天氣仍非常不穩定，如果強行通過玉穗溪，就有可能會被沖走，重申民眾闖入工區，嚴重影響搶通進度。

不過，稍早17時40分復興端保全回報，看見有民眾橫越玉穗溪疑似有人落水，下落不明，目前已通報地方警消單位協助協尋。公路總局甲仙工務段根據今日氣象情資，玉穗溪上游將有強降雨，已提前撤離所有施工人員及機具。

▲▼公路總局目前已增加機械動員能量，共有「9部」怪手搶災中，已比昨日再增加1部。（圖／公路總局甲仙工務段提供）

針對斷橋狀況，公路總局第三區養護工程處仍在積極搶通便道中，為加速搶通進度，已增加機具並在安全條件許可下持續施工至天黑，高雄山區雨勢雖已減緩，午後仍有持續零星降雨，造成便道泥流，玉穗溪土石流土砂含水量仍高，土壤承載力差，非工程人員及車輛進入泥流區將有極高風險陷入泥沙中致危險。

另外，人員進入搶修機具作業範圍，因挖土機作業半徑大，多有視線死角，不易察覺周邊人員而易發生碰撞意外，也會影響操作手作業效率。

公路總局表示，目前已增加機械動員能量，共有「9部」怪手搶災中，已比昨日再增加1部，怪手數量是每天依現地的工作面開展打通動線狀況滾動檢討、依實需調動安排配置，截至今日已施設便道300公尺，搶修進度已有大幅推進。

呼籲里民在施工期間請勿進入工區，配合地方政府及里辦公室的規劃安置，本處已於台20線93K勤和里及98K復興設置管制站，請民眾暫勿進入管制路段內，並設置相關警語。請民眾稍安勿躁，公路總局將盡最大努力全力搶通便道，恢復簡易通行讓復興、拉芙蘭及梅山三部落里民快點回家。