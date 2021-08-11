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突聽怪聲喊「趕快跳！」瞬間泥流沖走女代表　里長自責：沒抓住她

▲▼桃源區代表謝宜真勘災回程遭土石流沖走，目前下落不明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲桃源區代表謝宜真勘災回程遭土石流沖走，目前下落不明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到日前暴雨衝擊，猛水沖斷高雄3部落重要聯外道路明霸克露橋（希望之橋），17時40分左右傳出桃源區代表謝宜真徒步涉溪前往勘災，回程不幸被沖走，目前下落不明。當時跟她同行勘災的復興里里長江維明也還原遇到土石流的狀況。市府原民會主委阿布斯接獲消息同樣趕往桃源，與區公所、代表會了解實際情況，並表示市府相關單位會持續全力搜救。

▲▼桃源區代表謝宜真勘災回程遭土石流沖走，目前下落不明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲桃源區代表謝宜真勘災回程遭土石流沖走，目前下落不明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

復興里里長江維明還原跟謝宜真代表遇土石流的過程，他說，當時走在玉穗溪溪水暴漲的土石流區中間，突然聽到怪異聲音，其他里長一直喊說「趕快！趕快！」接著就看到泥流越來越多，他心想「不對勁！」後面可能還有更大的。

江維明說，由於當時大家走在橋邊緣的鋼樑上，看到謝宜真代表動作較慢，他趕緊叫她跳下來，後來不慎踩空的時候，原本還有抓到她的手，但靠在欄杆後瞬間又一波泥流沖來，還有一個大木頭壓到代表的頭，兩人也因此被淹沒沖散。

江維明表示，他被推離3-4公尺遠，等他起身的時候才發現手已經空了，身旁都是大木頭、大石頭。目前謝宜真代表仍下落不明，天黑也造成尋找的困難，且現場土石仍有崩落現象，警消已撤離，預計明早6點再持續搜救。

▲▼桃源區代表謝宜真勘災回程遭土石流沖走，目前下落不明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼明霸克露橋斷第5天，桃源區代表勘災落水失蹤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼桃源區代表謝宜真勘災回程遭土石流沖走，目前下落不明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼桃源區代表謝宜真勘災回程遭土石流沖走，目前下落不明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼桃源區代表謝宜真勘災回程遭土石流沖走，目前下落不明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：

明霸克露橋希望之橋公路總局謝宜真

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