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快訊／希望之橋斷了5天回不了家　1人疑硬闖玉穗溪落水失蹤

▲▼明霸克露橋斷第5天，疑有民眾硬闖落水失蹤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲明霸克露橋斷第5天，疑有民眾硬闖落水失蹤，警消協尋中。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到日前暴雨衝擊，猛水沖斷高雄3部落重要聯外道路明霸克露橋，除了山上居民受困孤島，也有居民想回家回不去。今（11）日就有7~8位居民想涉水硬闖回去，遭到公路總局現場人員制止，稍早17時40分復興端保全回報，看見有民眾橫越玉穗溪疑似有人落水，下落不明，目前已通報地方警消單位協助協尋。

▲▼明霸克露橋斷第5天，疑有民眾硬闖落水失蹤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼明霸克露橋斷第5天，疑有民眾硬闖落水失蹤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼明霸克露橋斷第5天，疑有民眾硬闖落水失蹤。（圖／記者吳奕靖翻攝）

公路總局甲仙工務段段長陳正偉表示，今天有約7~8位民眾想要涉水硬闖斷橋處，他說居民表示山上有農作物要回去耕作，更有人說要趕快回去餵雞、花沒澆會死掉，但現場天氣仍非常不穩定，如果強行通過玉穗溪，就有可能會被沖走，重申民眾闖入工區，嚴重影響搶通進度。

不過，稍早17時40分復興端保全回報，看見有民眾橫越玉穗溪疑似有人落水，下落不明，目前已通報地方警消單位協助協尋。公路總局甲仙工務段根據今日氣象情資，玉穗溪上游將有強降雨，已提前撤離所有施工人員及機具。

▲▼希望之橋明霸克露橋斷5天居民急了！想涉水闖回家：要餵雞、花沒澆會死。（圖／公路總局甲仙工務段提供）

▲▼公路總局目前已增加機械動員能量，共有「9部」怪手搶災中，已比昨日再增加1部。（圖／公路總局甲仙工務段提供）

▲▼希望之橋明霸克露橋斷5天居民急了！想涉水闖回家：要餵雞、花沒澆會死。（圖／公路總局甲仙工務段提供）

針對斷橋狀況，公路總局第三區養護工程處仍在積極搶通便道中，為加速搶通進度，已增加機具並在安全條件許可下持續施工至天黑，高雄山區雨勢雖已減緩，午後仍有持續零星降雨，造成便道泥流，玉穗溪土石流土砂含水量仍高，土壤承載力差，非工程人員及車輛進入泥流區將有極高風險陷入泥沙中致危險。

另外，人員進入搶修機具作業範圍，因挖土機作業半徑大，多有視線死角，不易察覺周邊人員而易發生碰撞意外，也會影響操作手作業效率。

公路總局表示，目前已增加機械動員能量，共有「9部」怪手搶災中，已比昨日再增加1部，怪手數量是每天依現地的工作面開展打通動線狀況滾動檢討、依實需調動安排配置，截至今日已施設便道300公尺，搶修進度已有大幅推進。

呼籲里民在施工期間請勿進入工區，配合地方政府及里辦公室的規劃安置，本處已於台20線93K勤和里及98K復興設置管制站，請民眾暫勿進入管制路段內，並設置相關警語。請民眾稍安勿躁，公路總局將盡最大努力全力搶通便道，恢復簡易通行讓復興、拉芙蘭及梅山三部落里民快點回家。

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