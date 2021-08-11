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台灣花生年產值20億！　專家花10年改良「保鮮期增8個月」

▲▼落花生,台南二號。（圖／台南區農業改良場提供）

▲台南場指出，台南20號口感、風味相似傳統品種台南1號。（圖／台南區農業改良場提供，下同）

記者許展溢／台北報導

台灣花生年產值約20億，台南區農業改良場經十年育種改良，成功開發出台灣第一個高油酸品種「台南20號」，氧化速率降低10倍，產品保鮮可增加8個月，有效改善過去花生產品易產生油耗味、不耐放、櫥架壽命過短的問題，增加產品品質穩定性與附加價值。

台南場說明，油酸為有益於人體健康的脂肪酸，高油酸新品種花生目前成為國際花生新品種的主要發展趨勢，因其油酸與橄欖油中的油酸含量相近，更擁有「花生橄欖果」的美譽。台南20號解決花生產業長期困擾，同時讓台灣脫穎而出，繼美、中、印等國，成為少數擁有高油酸花生品種國家之一。該品種預計1至2年內可陸續配合產品規劃契作上市，年產以50公頃為初期目標，期望未來可逐漸取代傳統品種。

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▲▼落花生,台南二號。（圖／台南區農業改良場提供）

▲台南場指出，台南20號氧化速率約只有台南14號的十分之一。

台南場近一步解釋，因花生富含油脂，經高溫焙炒後，在常溫環境下，很容易氧化產生油耗味，嚴重影響產品風味及安全，因此，花生商品在上架後，保存期限通常只能維持2至4個月，成為國產落花生產品行銷國際最大障礙之一。花生油耗味產生的速率，主要取決於花生油中所含油酸與亞油酸的含量，油酸及亞油酸為花生油脂最主要成分，約各佔40%。

台南場指出，據研究顯示，當油酸與亞油酸比值越高時，焙炒花生油質越穩定，越不易產生油耗味，常溫環境下，由於亞油酸極不穩定容易氧化，產生油耗味，大幅影響產品風味及品質。台南20號每千粒重約800至900公克，略高於現行主要傳統品種台南1號，屬大粒種，口感、風味也相似，氧化速率約只有台南14號的十分之一，可大幅增加產品6至8個月以上的保存期限。

▲▼落花生,台南二號。（圖／台南區農業改良場提供）

▲台南場表示，台南20號未來預期以其品種優勢，逐漸取代傳統品種。

台南場表示，傳統花生加工產業為改善油耗問題，業者主要透過添加抗氧化劑、改善包裝方法及材質或冷藏等方法，來延長產品保存時間，台南20號，透過傳統雜交育種及分子標誌輔助選種技術研發而成，降低亞油酸合成關鍵的單一基因，提高油酸含量、降低亞油酸含量，既能保留傳統花生香醇可口風味，也大幅增加油酸含量。

台南場強調，台灣花生年產值約20億，自給率達90%以上，目前國產花生主要供作鮮食及食品加工，其中以食品製造業者為最大需求市場，估計占整體市場60％至70％，台南20號未來預期以其品種優勢，逐漸取代傳統品種。

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