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「黃金小莓果」營養大贏蘋果　挑選秘訣曝：外型飽滿勻稱

▲▼酸漿,燈籠果,黃金莓。（圖／台南區農業改良場提供）

▲酸漿果色鮮黃，又稱為黃金莓。（圖／台南區農業改良場提供，下同）

記者許展溢／台北報導

酸漿俗稱「燈籠果」或「黃金莓」，初夏是盛產期，台南區農業改良場今（15日）提醒，選購時，應挑選「果實顏色金黃，外型飽滿勻稱，外層萼片乾燥、無發霉」尤佳，酸漿除了營養豐富、含有多種維生素及礦物質，都是蘋果的好幾倍，且低熱量，是夏日不可錯過的酸甜好滋味。

台南場場長楊宏瑛說明，酸漿為茄科酸漿屬草本植物，廣泛分布在溫帶和亞熱帶地區，果實包在花萼內，外型像個燈籠，因此俗名為「燈籠果」，其中祕魯酸漿果實金黃色，又稱為「黃金莓」，是目前消費市場主流，酸漿的用途與番茄相似，可以直接食用或者製成沙拉、甜點、果醬、果凍、調味品。

▲▼酸漿,燈籠果,黃金莓。（圖／台南區農業改良場提供）

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▲▼酸漿柚果實被膜呈現綠色，成熟後轉為黃褐色為果實成熟主要判斷指標。

▲▼酸漿,燈籠果,黃金莓。（圖／台南區農業改良場提供）

台南場表示，酸漿每百公克酸漿果實含鉀292.6毫克，為蘋果的2.6倍，含鐵1.24毫克，為蘋果之12.4倍；含維生素A 720 IU為蘋果的60倍，維生素B1含量0.1毫克，為蘋果的5倍，維生素B2含量0.17毫克為蘋果的17倍，維生素B3含量0.8毫克則為蘋果16倍，維生素C含量20毫克為蘋果6.9倍，僅需食用6-8粒足可滿足維生素A、C及B3每日攝取量。但除此之外，酸漿含有像是多酚類及類胡蘿蔔素等多種營養素，因此從古至今都被視為民俗藥草之一種，也是國際醫學研究重點之一。

台南場提到，台灣早在6~70年代自南美洲引進酸漿的栽培，於中部山區種植，因為消費者認知不高，且稍費工採收，故未被大量推廣。近年來農民自日本引入優良品種，在嘉義布袋地區種植，該品種果實顆粒大，重量在14~17公克間，糖度高達14°Brix，風味佳，推出後頗受好評，成為地方特色農產品。

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