芒果「這項營養」是蘋果的155倍！　挑選秘訣：顏色鮮麗帶果粉

▲台南場指出，輸日芒果糖度多高達12oBrix。（圖／台南區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

南部春夏季天氣日頭赤炎炎，台南區農業改良場今（22日）表示，今年芒果生育期間光照充足，色澤漂亮、營養價值比以往還高，糖度甚至超過12oBrix，比外銷日本的還甜，且營養價質高，其中，每100g果肉含有維生素A 1865 I.U.（國際單位），為蘋果的155倍。

台南場指出，芒果是外銷日本的重要農產品，且日本要求甚嚴，輸日芒果糖度多高達12oBrix。據統計，全台芒果總生產面積16,313公頃，台南市即占4成半（7,274公頃），是芒果主產區之一，今年受冬季低溫乾燥氣候加持，台南地區開花著果情形極佳，加上生長季節日照充足，光合作用旺盛，果實顏色漂亮且營養物質累積充足，糖度較往年稍高，食用起來香甜味美且風味濃郁，現在的甜蜜芒果正當時，保證讓消費者唇齒留香。

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▲▼台南場表示，芒果有豐富的膳食纖維，是現代「眼忙族」夏日不錯的選擇。





台南場表示，芒果不僅好吃，營養價值也高，根據衛福部食品營養成分表，每100g果肉含有維生素A 1865 I.U.（國際單位），為蘋果的155倍、櫻桃的93倍及奇異果的17倍；維生素C 23 mg，為蘋果的8倍及櫻桃的2倍；菸鹼素（維生素B3）為0.5 mg為蘋果的10倍、櫻桃的5倍及奇異果的3倍，芒果豐富的維生素A含量，且有豐富的膳食纖維，是現代「眼忙族」夏日不錯的選擇，也是目前防疫久坐缺乏運動的「居家辦公者」美味的天然良品。



台南場建議，消費者選購具驗證標章的農產品讓美味與安心兼具，挑選芒果時以形狀飽滿、果體完整、顏色鮮麗帶果粉者為佳，若購買未完全軟熟的芒果，宜貯放在室內陰涼處，太早放入冰箱會使果實的「後熟」過程停止，降低芒果的風味和品質；但若已經散發出果香，代表成熟可食，最好趁新鮮盡快食用，如需放置於冰箱，應置於下層蔬果槽中保存，但也不宜擺放過長的時間。