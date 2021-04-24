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專家揭「上品之品」蘆筍高營養價值！　公開選購3訣竅：翠綠濕潤

▲▼蘆筍。（圖／台南區農業改良場提供，下同）

▲新鮮蘆筍嫩莖挺直飽滿（左），儲放多日的蘆筍嫩莖稍為凹陷鬆軟（右）。（圖／台南區農業改良場提供，下同）

記者許展溢／台北報導

4月蘆筍進入春季產期，台南區農業改良場提醒消費者，選購國產蘆筍應掌握「色澤翠綠」、「嫩莖飽滿」、「筍尖緊密」及「切口基部濕潤」等重點。另外，台南場特別提到，蘆筍含有豐富纖維質等高營養，在《神農本草經》蘆筍被列為「上品之品」。

台南場說明，蘆筍含有豐富的的纖維質、多種維生素及葉酸，設定年輕女性每日攝取量標準為100%，每100克蘆筍所含主要營養成分比例，維生素A為13.6%、維生素B2為10%、維生素C為12.3%，葉酸則為6.7%，其中維生素B2含量為大蒜的2倍，維生素C則為蘋果的4.9倍。另含礦物質及胺基酸，其中，天門冬胺酸在100公克新鮮蘆筍含量高達460mg，且含有較高的硒及抗氧化成份，營養素含量高，因此自古以來就有「蔬菜之王」美譽。

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▲▼蘆筍。（圖／台南區農業改良場提供）

▲台南場說明，新鮮蘆筍基部切口飽滿有水分（左），儲放多日之蘆筍基部乾癟而有縫隙（右）。
台南場表示，蘆筍風味清爽、脆甜，簡單川燙或拌炒即可食用，其特殊風味為春夏季炎熱天氣消暑的良好食材，建議消費者在選購時把握三大訣竅：一、翠綠飽滿：外觀顏色是否翠綠有光澤，嫩莖是否挺直飽滿，儲放多日之蘆筍嫩莖因失水而稍為凹陷鬆軟。二、筍尖緊密飽和，沒有散頭或開芒。三、切口新鮮濕潤：基部切口部分，新鮮蘆筍飽滿有水分，若儲放多日未保鮮基部乾癟而有縫隙。

此外，台南場特別指出，國產蘆筍有別於進口蘆筍，長度多長於24公分，甚至可達30公分或以上，且國產蘆筍顏色多為綠色或較淺綠，進口蘆筍顏色較為深綠且顏色暗沉，進口蘆筍因長期運輸關係，筍尖略為開張，基部切口處因失水而略為乾癟有縫隙。

▲▼蘆筍。（圖／台南區農業改良場提供）

▲台南場提醒，品質佳的蘆筍筍尖緊密飽和（左），次級品散頭有縫隙（右）。
目前正值蘆筍產期旺季，台南場提到，春季產量約佔全年的60-70%，由於今年氣候雖少雨，但日夜溫差大，特別適合生長，所以品質佳，風味更濃郁，是夏日可開心享用的低卡高纖的美味佳餚。

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