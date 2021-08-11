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台南疫情45天+0　台北市確診個案台南疫調足跡曝光

▲台南市長黃偉哲說明台北市確診個案台南疫調足跡，並匡列家人及友人3人PCR為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲說明台北市確診個案台南疫調足跡，並匡列家人及友人3人PCR為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心11日公告，全國新增12例本土確診案例，台南45天+0，黃偉哲市長指出，台北市確診個案15909來台南，8月9日因身體不適自行至藥局購買快篩試劑，快篩呈現陽性，當晚安排個案至醫院採檢確診，疫調足跡已完成清消。

▲台南市長黃偉哲說明台北市確診個案台南疫調足跡，並匡列家人及友人3人PCR為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，台北市個案15909，8月3日下午4時左右自萬華區開車南下，借宿台南市六甲區友人住處，個案8月8日因淋雨出現頭暈、咳嗽及發燒等症狀，隔日至藥局購買快篩試劑，快篩呈現陽性，當日晚上6時40分安排個案至醫院採檢，於8月9日確診，疫調足跡完成清消。

▲台南市長黃偉哲說明台北市確診個案台南疫調足跡，並匡列家人及友人3人PCR為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

個案於15909於8月3至9日於台南市活動期間，曾到過全家新營國道南店、7-11林鳳營門市、滿上滿五金百貨大賣廣場、九品蓮花生態教育園區、全聯柳營中山店、甲嘴王正宗肉圓六甲店、六甲夢之湖、安安藥局柳營店；上述活動場域均已清消完成，本市並匡列甲嘴王肉圓店2名員工自我健康監測，報告未出；友人及友人同住家人共3人經匡列居家隔離並安排採檢，結果皆為陰性。

▲台南市長黃偉哲說明台北市確診個案台南疫調足跡，並匡列家人及友人3人PCR為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，這位台北市確診個案自己也算是有健康意識，因為他來台南之後，第3天就覺得身體不舒服，然後就自己去藥局買了快篩，然後一篩是陽性，然後就趕快去醫院來做PCR，證實是陽性，那推算他的足跡應該是在北部確診，但那時沒有症狀，所以他就自己開車來台南，相關疫調足跡已完成清消。

▲台南市政府已完成台北市確診個案15909，來台南期間疫調足跡清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府已完成台北市確診個案15909，來台南期間疫調足跡清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府已完成台北市確診個案15909，來台南期間疫調足跡清消。

衛生局指出，COVID-19公費疫苗預約平台第05期自8月11日起至8月17日，於本市23家醫院及16個接種站展開莫德納疫苗接種作業，包含仁德國小、市立圖書館新總館、佳里羽球館、東山大庄北極殿、南區衛生所、曾文農工、玉井青果市場、白河里活動中心、市議會、安定圖書館2樓、台江文化中心、西港後營老人文康中心及慶安里活動中心、善化文康育樂中心、新化國中、歸仁國中等地提供服務。另，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至10日，台南市共接種647111劑次，疫苗劑次涵蓋率34.6％。

▲台南市長黃偉哲說明台北市確診個案台南疫調足跡，並匡列家人及友人3人PCR為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲說明台北市確診個案台南疫調足跡，並匡列家人及友人3人PCR為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖局長說，為協助醫事人員改善因疫情造成心理健康問題，台南市計有32家醫療機構、心理治療所或心理諮商所配合衛生福利部「醫事人員COVID-19心理健康支持方案」，提供6次免費心理諮商服務；必要時，也可以通訊方式接受心理諮商，黃偉哲市長鼓勵執業中之醫事人員向服務單位預約進行心理諮商，詳細資訊請見衛生福利部網站 https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/cp-4740-62476-107.html 。

▲台南市長黃偉哲說明台北市確診個案台南疫調足跡，並匡列家人及友人3人PCR為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲說明台北市確診個案台南疫調足跡，並匡列家人及友人3人PCR為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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