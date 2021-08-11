快訊／案15908丈夫5／20已確診　黃珊珊：可能得過「正在驗抗體」

記者蘇晏男／台北報導

針對台北市衛生局11日公布案15907及案15908確診個案足跡，台北市副市長黃珊珊指出，案15908比較特別，Ct值高達36，其先生5月20日確診，因此曾被居家隔離，但當時並無規定要採檢，因此說不定該案可能是已經得過的情況，現在正在驗抗體。

黃珊珊說，案15908是易明軒庭園餐廳員工，該餐廳所有員工都已匡列，停業三天之後復業的話，還是只能做11天的外帶；而她去過的前都日式刷刷鍋台北延平店也是停營三天、只能做11天的外帶。

在案15907部分，黃珊珊表示，案15907無症狀，是因為即將出國採檢而驗出陽性，該匡列對象都已經匡列，目前感染源不明 還在茶；她指出，案15907跟之前櫃姐確診案無交集，遠百寶慶店還不是比較熱的區域，匡列部分都會做精準疫調，還是零星個案，但我們還是會監控狀況。

至於案15907 Ct值多少？黃珊珊說，該案是做快速PCR所以沒Ct直，但目前在防疫旅館，且目前為止沒明顯接觸史，還需了解感染期、發病前後接觸的人，這些人都被匡列了。

除此案外，黃珊珊透露另外一名不明感染源是萬華民眾，但所有行蹤都在南部，不在台北，所以發病前可能曾經跟特殊交友圈到南部醫院採檢，而通報回北市，但全部行蹤都在南部。

台北市中正區遠百寶慶店11日爆出有確診者足跡，目前已清消並停業24小時。台北市衛生局11日公布2起確診個案足跡，其中案15907曾到過遠百寶慶店，搭乘捷運赴西門站、中正紀念堂站、台北101／世貿站，以及台灣銀行萬華分行；而案15908則曾去大同區民樂街易明軒庭園餐廳，以及到錢都日式刷刷鍋台北延平店內用。

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