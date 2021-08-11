疫情下生活苦悶？一日三餐來點「儀式感」轉換心情

▲疫情影響心情，可以夠過一日三餐「儀式感」轉換心情。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

全世界因為疫情打亂原本生活節奏，長時間待在家防疫也讓心情變得憂鬱，台灣現在隨著疫情趨緩，大家可以慢慢恢復生活軌道，想從苦悶中走出來，其實可以透過「儀式感」來轉換心情，在《拒當佛系女子》一書中提到，一日三餐也需要有儀式感，花兩個小時認真做好一頓飯，哪怕只有一個人也用漂亮的碗盤盛了細嚼慢嚥，要好好照顧自己，胃裡暖了心才能安，有家人的時候一定要等在一起吃飯，不論一個人或一家人「吃」都是心安儀式照顧。

書中指出，「飲食裡有情趣與見識，選擇吃什麼就是你選的生活方式」，你真正走進吃這件事，也就真正走進了生活，當你選擇了做更好一點的人，你想過得有品質的日子也就快來了，這是「見識」，會做飯的人都自帶光芒，在照顧好自己的同時，如果我們也有能力照顧別人，幸福的味道也就傳遞開來了，這是「情趣」。

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「吃上不需要省錢，吃頓好的，你的人生觀都會改變」人生觀就是我們立身處世的一種態度，當你對美好的事物有了更多的嚮往，就不會再縱容自己在變形的路上辜負年華了，會做點好吃好喝的，你也能發出光芒，用最新鮮的食材照顧好自己的身體，這是最強悍的生存技能。

▼《拒當佛系女子》。（圖／高寶書版提供）

