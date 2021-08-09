豪大雨漂流木滯留！台東林管處：公告撿拾前勿以身試法

▲連日豪雨，台東市、知本地區沿岸及河川已有少量漂流木滯留。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

近日連續降下豪雨，台東市、知本地區沿岸及河川行水區已有少量漂流木或枝梢材滯留，漂流木也隨潮流漂進富岡漁港，臺東地區漂流木清理平台已啟動，由權責單位進場執行處置及清理工作。台東林區管理處提醒民眾，未經台東縣政府公告開放自由撿拾前，切勿任意撿拾，違者將面臨森林法第50、52條規定有期徒刑及鉅額罰金之裁處。

為避免富岡漁港因漂流木或枝梢材漂進港區，影響交通船及漁船出入，台東林管處日前透過漂流木清理平台聯繫機制，即由台東縣政府農業處漁業科通知該府開口契約整備待命，如有災情即刻進場清理，同時也聯繫台東區漁會及當地里辦公室說明整備狀況，8日上午於港區內發現少量漂流枝梢材，已由縣府農業處漁業科委託之開口契約廠商持續清理中。

▲▼台東富岡漁港也流進不少漂流木。

為儘速完成開放民眾撿拾漂流木之前置作業，林管處8日動員進行具標售價值及貴重木辨識、註記及集運工作，將儘快於完成後與台東縣政府同步公告開放自由撿拾。

台東林管處再次提醒民眾，在尚未公告開放撿拾前，請配合勿任意撿拾避免觸法﹔另於公告開放之區域及期程後，林管處亦將協同縣政府設置臨時檢查站，執行漂流木檢查登記事宜，屆時請民眾務必將所撿拾的漂流木運往檢查站辦理登記，以取得撿拾漂流木合法證明。

台東林管處再次呼籲，民眾切勿以身試法，如發現有擅撿漂流木或載運貴重漂流木之不法情事，請撥打24小時通報專線-台東縣民專線1999、林務局0800-000-930或撥打110報案，攜手共同保護國家資產。

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