暴雨後台東出現漂流木　林管處：勿撿拾以免觸法

▲台東海灘出現漂流木。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中南部近日連續降下豪雨，致使台東市、知本地區沿岸及河川行水區發生少量漂流木或枝梢材滯留，亦有少量漂流木隨潮流漂進富岡漁港，台東地區漂流木清理平台已啟動，並分別由權責單位進場執行處置及清理工作；台東林區管理處提醒民眾，未經縣政府公告開放自由撿拾前，切勿任意撿拾，違者將面臨森林法第50、52條規定有期徒刑及鉅額罰金之裁處。

為避免富岡漁港因漂流木或枝梢材漂進港區，影響交通船及漁船出入，臺東林管處於7日透過漂流木清理平台聯繫機制，即由臺東縣政府農業處漁業科通知該府開口契約整備待命，如有災情即刻進場清理，同時也聯繫臺東區漁會及當地里辦公室說明整備狀況，8日上午於港區內發現少量漂流枝梢材，目前已由縣府農業處漁業科委託之開口契約廠商持續清理中。

同時為儘速完成臺東縣政府公告開放民眾撿拾漂流木之前置作業，臺東林管處已於8日動員進行具標售價值及貴重木辨識、註記及集運工作，將儘快於完成前述工作後與臺東縣政府同步公告開放自由撿拾﹔再次提醒民眾，在尚未公告開放撿拾前，請配合勿任意撿拾避免觸法﹔另於公告開放之區域及期程後，臺東林管處亦將協同臺東縣政府設置臨時檢查站，執行漂流木檢查登記事宜，屆時請民眾務必將所撿拾的漂流木運往檢查站辦理登記，以取得撿拾漂流木合法證明。

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