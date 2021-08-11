英美打完疫苗不管制「讓疫情流感化」　柯文哲：我猜全球都會跟進

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布，新增12例本土確診，其中分佈為新北市6例、台北市4例和基隆市2例。台北市政府11日下午3時15分召開防疫記者會，市長柯文哲表示，美國、英國和新加坡現在都採「疫苗打完兩輪後不管制」，雖然感染人數上升，但死亡數沒上升，讓疫情變得流感化，「我猜美英星都這樣幹，大概全球都會跟進。」

柯文哲指出，抬頭看全世界，自己每天開疫情會議時都要聽2個數字，分別是昨天全球新增案例、昨天美國新增案例，這些可以預測台灣未來狀況，且美國是世上最強大國家，跟台灣關係也密切，必須嚴密監控美國疫情變化。

柯文哲提及，全球10日新增42萬例確診，從資料顯示，冠狀病毒在秋冬較容易傳播，所以全球第一個波峰是在2020年11月北半球秋冬時期，第二個波峰在印度疫情大流行時期，由於印度人數較多，所以它一個國家的疫情大流行就能將全球確診數往上升，而第三個波峰則是在今年7、8月。

柯文哲特別提到，理論上冠狀病毒在夏天活性較低，但第三個波峰很大程度是因為印度變種病毒，由於變種病毒傳播力較強，所以成為全球趨勢；然而現在才8月，每日新增案例數卻跟去年秋冬差不多，這個是最不安的事情，「如果7、8月就這麼高，那到了11、12月會不會更高？這是需要去思考的。」

柯文哲分析，美國確診數上升，但死亡率沒有增加，與疫苗覆蓋率相當高有關，美國打完第一劑疫苗人數佔59％，兩劑都打完為50％，「所以目前美國戰略就是，反正疫苗打過一劑佔近60％，不戴口罩也就不管了，就讓它流感化。」

柯文哲說，目前美國、英國、新加坡都採此策略，疫苗打完兩輪後不管制，不要干擾經濟發展，雖然感染人數上升，但死亡數沒上升，表示重症沒有增加，只是流感化，「我猜如果美國、英國、新加坡和以色列都這樣幹，大概全球都會跟進，大疫苗目的是讓病毒流感化。」

至於台灣為何一開始死亡率較高？柯文哲表示，疫情大流行前第1、2個月時死亡率都偏高，但波鋒過後，等醫療體系系統適應，死亡率就會下降，維持一定穩定。

最後，柯文哲強調，外國採用不管制方法是因為疫苗已打兩劑，加上怕影響經濟，但目前台灣在疫苗覆蓋率不夠的狀態下，解封仍要相當小心，「因為我看全球瞬間解封的，沒有一個好下場，全都很慘！」所以要檢視全球狀態來決定台灣戰略，基於防疫、經濟取平衡，原則慢慢解封，過程中保持機警小心，有風吹草動就退回去。

台北市政府11日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤主持，並對北市社區型幼童服務降載、社教場館解封2.0、黃珊珊稱北市+0要跳舞、高雄加碼五倍券變六倍券、「麟洋配」悠遊卡造型等問題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）