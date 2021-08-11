快訊／接觸101染疫櫃姐…基隆清潔員確診！搭客運、去市場足跡曝

▲基隆市長林右昌。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

國內今（11日）新增12例本土個案，其中基隆市增2例（案15919、案15920）。稍早市府召開記者會說明，其中案15919因與新北指標個案（案15847，台北101櫃姐）接觸過而染疫，其足跡包含搭乘國光客運1815路線、首都客運9026線，以及捷運板南線、文湖線，另去過永春市場。

市長林右昌說明，案15919是一名50多歲女性，清潔維護公司人員，7/31前被派到101購物中心清潔，8/3-8/4被派到台北市中山區植福路社區工作，直到案15847在8/3確診，案15919於8/4被匡列居家隔離，8/9隔離屆滿前採檢確診。

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案15920是一名70多歲男性、退休長者，因行動不便，長期待在家中，7/4最後一次出門打疫苗，因家人規劃安排入住照護機構，8/10上午家人陪同到醫院採檢，結果呈現陽性，無症狀，收治長庚醫院；目前匡列4名家人，均已PCR採檢，結果尚未出爐，感染源仍在疫調中。

此外，市府也公布案15919的足跡，其中包括搭過三次國光客運1815線、五次首都客運9026線，另搭乘過捷運，也去過永春市場。

▼案15919足跡。（圖／基隆市政府提供）