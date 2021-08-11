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「為了弟弟還是弄死妳吧！」母親勒殺22歲女兒　父幫忙處理屍體

女孩、哭泣。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲深圳一母親殺死自己女兒。（示意圖／免費圖庫PIXABAY，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳一母親有一22歲女兒和3歲兒子，丈夫在一間高新科技企業當高管，家裡經濟條件很好，本是生活美滿。然而，女兒幾年前患上狂躁症，總是揚言要殺死弟弟。於是，在一天散步回家後，母親忍無可忍，用腰帶勒死了自己女兒。深圳市中級人民法院庭審後認為，母親有自首行為，且姊姊確實存在傷害弟弟的可能性，遂對母親減輕處罰，判處5年有期徒刑。

據《封面新聞》報導，判決書顯示，該案事發2018年5月26日。當天晚上，陳姓母親與鐘姓女兒散步後回家，女兒要求父母立刻送走弟弟，還稱如果不送走就打死他。母親行兇後供述稱，當時，女兒說自己的潔癖受不了看到弟弟拉屎拉尿，兩個人只能選一個。

案發時弟弟才3歲，爭吵中，陳女覺得女兒對兒子威脅太大，於是產生殺死女兒、保護弟弟的想法，「為了弟弟，還是弄死妳吧。」她在法庭上辯稱，「如果她弄死弟弟，不如我先弄死她，用我的命換她的命，哪怕我死了也要救弟弟。」

判決書顯示，陳女隨後用紫色腰帶，趁女兒不備，勒住她的脖子。殺死孩子後，陳女告訴丈夫，自己勒死了女兒。隨後，兩人將女兒的屍體從家裡運到車上。

陳女供述，女兒確診精神疾病後不願意治療，一直很暴躁，經常在家裡砸東西，「我以前想阻止我女兒傷害我兒子的時候，我準備用棍子打我女兒的頭，但我怕血，我老公不支持我殺女兒的念頭。兩個星期前，女兒說不放過弟弟，我就跟我老公說，現在過得很痛苦，女兒不吃藥不聽話，又不肯放過弟弟，怎麼辦。我老公說，不如全家一起吃安眠藥死了算了，只是兒子還小，苦了兒子。我和老公沒有打過女兒。」

5月27日凌晨3時許，父親將車開到醫院，稱女兒自殺。醫生搶救無效，證實已經死亡。之後，父親打電話報警稱，女兒自殺身亡。警方到達案發現場後對母親進行詢問，沒想到對方主動交代了自己殺害女兒的犯罪事實。

案發後，深圳市中級人民檢察院提起公訴，指控陳女犯故意殺人罪。陳女提供了女兒在某醫院精神科的入院紀錄、病歷單等，法院調查後證實，鐘女有躁狂症狀，另有強迫性障礙。

法院認為，陳女作案後即向丈夫告知其殺害鐘女的行為，留在案發現場等候，並且在警方詢問時主動交代了犯罪事實，符合自動投案情形，在之後的偵查、起訴、審判等階段均能如實供述自己的罪行，具有自首情節。

同時，死者患有精神疾病，存在傷害甚至殺害陳女兒子的可能性。陳女在與鐘女發生激烈爭吵，且反覆勸說無效後，基於母親保護幼子生命的本能，失去理智殺害了鐘女情有可原。

2019年12月20日，深圳市中級人民法院判決陳女犯故意殺人罪，判處有期徒刑5年。

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