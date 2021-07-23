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男友跟親姊同床睡！她見2人「親密行為」崩潰：大家會介意嗎

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲女子表示，男友除了會跟親姊同床睡覺，還會有親密的行為。（示意圖／pixabay）

記者柯振中／綜合報導

男友與親姊姊感情很好，讓女友吃醋了！一名女子匿名訴苦，男友與親姊時常同床睡覺，儘管反應了不少次，還是沒有改善，2人甚至還有進一步的親密行為，讓她已瀕臨極限，「女生們你們會介意男友跟他姊姊們太好嗎？」

這名女子在「爆料公社」匿名發文，男友與姊姊感情很好，會同床睡覺，甚至還可以嘴對嘴親嘴等親密行為，讓她十分不適應，從交往初期就覺得怪怪的。

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後來跟男友提了一下，男友總算與姊姊分床睡，沒想到又過一陣子，2人又睡在一起，讓她感到十分煩躁，詢問男友「如果我跟我哥或我弟一起睡覺，你不會介意嗎」。

▼女子的貼文意外引起討論。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼女子的貼文意外引起討論。（圖／翻攝「爆料公社」）

男友聽完則說，這樣會相當奇怪，因為女友「是女生」，2人常為此爭論，卻依舊沒有結論。女子曾替男友取了親暱的綽號，沒想到姊姊聽到以後，也跟著這樣叫，男友跟姊姊打卡PO文，還會被朋友誤認為是情侶，讓她感到不是滋味。

女子無奈詢問，是否是因為佔有欲太強、不夠大方，才沒有辦法接受這種事，「女生們你們會介意男友跟他姊姊們太好嗎？」

網友們看完離奇的事件，在下方傻眼留言，「睡在一起，又親嘴，怎麼看，怎麼怪，我是無法接受」、「怎麼看都是很奇怪的感覺」、「都已經這樣了，跟我說他們是清白的，靠。鬼才信」、「『親姊姊』？『親』姊姊？咦，好像懂了啥！」

 
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