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恐又有颱風生成！模擬路徑曝　午後雨區擴大防強對流

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲遠洋低壓發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

防午後大雷雨！氣象專家吳德榮表示，今天（11日）到下周二午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）發生的機率；剛跨過換日線的一個熱帶雲系，美、日皆定為熱帶低壓，美國甚至預測今日即可達颱風強度。根據國際命名，若成颱將是今年第12號颱風「奧麥斯」（Omais，美國提供，漫遊之意），而各國模式最新模擬其路徑也出爐。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天仍有點西南風加上南方水氣影響，南部、東半部有零星降雨，其他地區以午後雷陣雨為主，要注意局部大雨、短延時強降雨；周四起仍是西南風影響，中南部可能有降雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

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目前在遠洋有個低壓，劉沛滕分析，未來有機會發展熱帶性低氣壓或颱風，但因距離還很遠，仍位於另一個半球，要等它一陣子過了國際換日線，來到西太平洋再觀察。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，台灣東方、琉球南方的熱帶雲簇，往北移動，大多數模式模擬並無發展；另一剛跨過換日線的熱帶雲系，美、日皆定為熱帶低壓，美國甚至預測今日即可達颱風強度，雖然距台非常遠，但已屬西北太平洋海域，為氣象局的颱風守視範圍。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今台灣在太平洋高壓邊緣，大氣低層西南風減弱，但水氣多、不穩定，高壓的沉降作用不足以抑制不穩定度的釋放，午後仍有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有劇烈天氣發生的機率，應注意天氣變化；各地上半天大多晴朗，高溫約在35、36度。

吳德榮分析，周四至下周二太平洋高壓的強弱，逐日雖略有變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定，其沉降作用尚不足以抑制不穩定度的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨，局部地區有劇烈天氣發生的機率；清晨陸風環流，偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率。

▼劉沛滕說，等低壓過了國際換日線，來到西太平洋再觀察。（圖／翻攝JTWC）

天氣圖。（圖／翻攝JTWC）

▼各國模式模擬低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

▼美國GEFS系集模式模擬。（圖／翻攝tropicaltidbits）

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▼吳德榮表示，今晨紅外線雲圖顯示，台灣東方、琉球南方的熱帶雲簇（1），往北移動；另一剛跨過換日線的熱帶雲系（2），美、日皆定為熱帶低壓。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／氣象局）

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