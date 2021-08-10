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「大雨警報」還沒完！全台瞬變天熱+濕　午後炸雨防災熱區出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲台灣轉吹西南風，仍帶來水氣。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局技正伍婉華表示，雖然陽光露臉、大低壓帶離開我們，未來幾天台灣位在太平洋高壓邊緣，中南部降雨緩和，但受午後對流雲系發展影響有陣雨，11日各地山區、大台北地區有容易出現局部大雨，加上過去幾天中南部山區降下大量雨、土石鬆軟，仍須慎防午後降雨造成落石坍方、土石流。

伍婉華指出，太平洋高壓中心目前位在日本東南方海面，未來會稍微向西擴展，台灣12日（周四）起位於高壓邊緣，一連幾天中南部地區清晨到上午會有陣雨，早上陽光露臉，之後對流雲系發展就會有一陣雨，偶爾陽光偶爾雨，東半部也有零星降雨，北部地區則是午後雷陣雨為主。未來幾天高壓東退或西伸，加上其他條件影響，午後對流雲系每天都有不同狀況，加上中南部山區土石已經很鬆軟，午後降雨容易造成落石、坍方、土石流。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲午後熱對流發展，各地山區、大台北有局部大雨發生可能 。（圖／NCDR）

氣象局月長期天氣展望預測，未來第一周期後受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。第二周太平洋副熱帶高壓增強，各地降雨趨緩；近期西北太平洋仍有熱帶擾動生成的機會，氣象局將隨時注意最新預報資訊。

氣象局觀測，10日南方雲系影響，屏東及台東的綠島、蘭嶼及大武地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲到晴，午後有局部雷陣雨，西半部地區及各地山區午後雷陣雨發展明顯，台中市北屯區時雨量達85毫米；溫度方面，各地高溫31至34度。

伍婉華預報，受南方雲系影響，11日天氣悶熱，東南部、各地山區及大台北午後容易出現大雨，台灣位於太平洋高壓邊緣，吹偏南風，天氣悶熱，北部高溫約34度度，東半部、金門32度、中南部、澎湖馬祖31度，南風使南方雲系影響天氣，中南部、金馬澎有短暫陣雨，東南部、各地山區以及大台北午後容易有局部大雨。

▼未來降雨有趨緩跡象，但仍有熱帶擾動生成機會。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

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