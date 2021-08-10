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熱帶氣旋警報發布！專家曝「新颱風生成」可能性　預期路徑出爐

▲颱風論壇表示，熱帶氣旋警報已發布，未來有機會進一步發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲颱風論壇表示，熱帶氣旋警報已發布，未來有機會進一步發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

上周全台天氣不穩，短短一周內就有3個颱風盧碧、銀河、妮妲等生成，颱風論壇指出，原位於中太平洋的熱帶擾動91C正式進入西太平洋，且聯合颱風警報中心已發布TCFA熱帶氣旋形成警報，91C將一邊往西移動一邊發展，有機會成為颱風。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，近日太平洋高壓重出江湖，台灣位於高壓勢力邊緣，各地天氣回穩，不像前幾周降雨不斷。不過受到南方雲系影響，明日中南部、東半部仍有短暫陣雨，北部則是白天可見陽光，午後可能出現較大雨勢。

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周四後天氣也沒有太大變化，台灣仍未處於高壓勢力邊緣，但大氣環境改吹西南風，依然維持中南部、東半部有陣雨，北部有午後雷雨，至於每日雨勢則要視高壓位置、大氣配置、水氣分佈而定。

▲受盧碧颱風氣流影響，台南連日降豪雨，新營區金華路、周武街口，上午發生路樹倒塌在慢車道上阻礙交通，新營分局迅速派員到場管制交通，並通報新營區公所查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲受盧碧颱風氣流影響，台南連日降豪雨，新營區金華路、周武街口，上午發生路樹倒塌在慢車道上阻礙交通，新營分局迅速派員到場管制交通，並通報新營區公所查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲上周受到盧碧颱風、西南氣流影響，中南部降雨不斷，各地傳出災情。（圖／記者林悅翻攝）

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，位於中太平洋的熱帶擾動91C正式進入西太平洋，聯合颱風警報中心已發布TCFA熱帶氣旋形成警報，91C將一邊移動一邊發展，有機會成為颱風。

颱風論壇表示，由於太平洋高壓勢力逐漸增強，因此預計91C未來10天將偏西移動，不過由於仍距離台灣非常遙遠，因此還需要持續觀察。氣象達人彭啟明也指出，受大氣環境影響，八月中下旬很有機會有數個颱風發展起來。

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