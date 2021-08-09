台南北門豪大雨　抽水站及滯洪池發揮功效減少淹水面積迅速退去

▲台南北門9日上午發生豪大雨，抽水站及滯洪池發揮功效，減少淹水面積，積水迅速退去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區9日上午受西南風影響，七股、將軍區有短延時強降雨發生，3小時累計雨量達126mm，且又受大潮影響，雨水不易排出，使七股、將軍區達一級淹水警戒，為因應極端降雨及加速退水，市長黃偉哲指示水利局支援抽水機組，指派副秘書長邱忠川，會同蔡蘇秋金議員等人針對積淹水點辦理現勘，研擬改善對策。

水利局說明，9日因受西南風及大潮影響，沿海地區9日凌晨3時至早上7時降下豪雨，且雨水不易排出，沿海佈設之抽水機組全量緊急抽排。針對各區淹水點主要多是降雨集中且雨量過大，造成側溝宣洩不及所致，在雨勢趨緩後，已陸續退水。

水利局表示在針對部分地區積淹水改善成效方面，如將軍區廣山社區，本日強將雨量原本需長達8小時以上積淹時間，在完成滯洪池及2cms抽水站後，已經大大縮短積淹時間且淹水面積大幅減少，9日積水在短短3小時內已退去，當日廣山里長也感謝市府對當地投入的治水辛勞。

另針對淹水對策方面，如七股區三股社區，因大塭寮排水高漲且受感潮影響，社區排水無法宣洩，市府也積極爭取前瞻基礎建設計畫，且水利署同意核列治理經費4000萬元，計畫將匯入大塭寮排水段堤岸整建加高，及設置閘門及抽排設備，目前水利局辦理規劃設計中，後續將盡速辦理治理工作。

針對本次瞬時強降雨，黃偉哲市長指示市府團隊與區公所保持密切聯繫，掌握各地災情，落實通盤檢討，且聽取地方訴求，研商改善方案，儘速著手強化地方治水建設，確保市民居住安全。

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