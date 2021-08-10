台南街頭駕野馬「囂張逆向飆」！23歲車主到案不認違規：我練車技

記者林悅、莊智勝／台南報導

桃園一名葉姓男子8日上午開著196.9萬元的福特黃色野馬跑車（Ford Mustang）南下，還在台南中西區民生路二度逆向、涉嫌闖紅燈，危險駕駛行為引起公憤；警方深入調查後發現，葉男還曾在IG發文恐嚇中央疫情指揮官陳時中，嗆聲「開槍、放血放到死」。葉男昨傍晚5時許遭台南市警二分局約談到案，葉坦承車子是他開的，但辯稱自己是要「訓練車技」，否認違規；警方訊後依公共危險罪嫌函送法辦。

▲野馬車主、23歲的葉男昨傍晚到案。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，葉男8日上午開著黃色野馬沿著民生路往西行駛，途中連續逆向2次，每次近400公尺，且還連續闖紅燈，在街頭亂竄，嚇壞不少用路人。警方事後以車追人，聯繫23歲的車主葉男到案，並依法開罰、吊扣牌照6個月。

▲葉男駕車在台南街頭逆向、闖紅燈，嚇壞不少用路人。（圖／記者林悅翻攝）

此外，警方還意外發現，葉男日前曾再IG限時動態PO文恐嚇陳時中，嗆聲「陳時鐘，你是我會開最多槍的人，你就是個畜生，台灣因為你，一堆中小型企業，將近要倒閉，我一定開擬好幾槍，不同部位都開，不會讓你直接死，放血放到死」等語；台中刑大因此於7日介入偵辦，並將案件移轉給桃園警方，並通知葉男到案，全案依恐嚇危害安全罪送辦。

事隔短短1日，葉男又駕車在台南街頭逆向狂竄，警方9日傍晚5時通知葉男到案，葉自稱是設計師，坦承當下車子確實是他開的，但否認自己危險駕駛、或有違規，辯稱自己是在「訓練車技」，甚至之後還在IG沾沾自喜發文「台南朋友真熱情，我一到派出所警察就一直拍照，好像看到國際巨星一樣有夠累」，毫無反省之意，警方訊後全案依公共危險罪嫌函送法辦。

▼葉男在IG恐嚇陳時中，至今仍毫無悔意。（圖／翻攝葉男IG）