暴雨後高雄大寮驚爆「乳白牛奶河」　一測水質還呈強鹼反應！

▲高雄大寮驚爆出現「強鹼牛奶河」。（圖／高雄市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員邱于軒今（10）日在會勘時，發現大寮「牛奶河」，大排水溝呈現白色混濁狀，現場採樣更檢測出pH值11.52的強鹼反應。高市衛生局表示，後續依水污染防治法第18條告發，處新台幣1萬元以上600萬元以下罰緩，並要求該公司改善增加逕流廢水收集截流系統容量。

環保局接獲在地議員陳情，大發工業區內大排有事業非法排放乳白色廢水，稽查人員立即前往，會同議員及大發污水廠人員於大寮區光明路一段與光明路一段1153巷大排水溝巡查，水色呈白色混濁狀，現場採樣檢測pH:11.83，水溫30.8 ℃。

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稽查人員沿上游巡查，於地勇公司大門前及廠內檢測水樣pH:11.52，現場採樣水樣送驗，經查為近日連續降雨，導致逕流廢水超過收集截流容量，雨水沖刷爐石流出廠外排溝流入大排造成污染，後續依水污染防治法第18條告發，處新台幣1萬元以上600萬元以下罰緩，並要求該公司改善增加逕流廢水收集截流系統容量。

▲▼高雄大寮驚爆「強鹼牛奶河」。（圖／高雄市環保局提供）

環保局表示，地勇公司從事爐石物料及鐵渣等加工再利用，其廠內逕流廢水未妥善處理即排放至廠外排溝，導致排溝水質遭污染呈乳白色，其高鹼性廢水已明顯超出放流水管制標準（pH值6~9），使河川水質惡化，嚴重影響大發工業區內大排水質，後續請臨海、林園、大發聯合污水處理廠督導該公司於兩星期內清除大發工業區及光明路沿線排溝及大排內污染物。

環保局再次呼籲業者於豪大雨期間應留意廠區逕流廢水截流容量，勿非法排放廢水污染河川，並結合民間力量，強力掃蕩不法排放，共同維護河川清淨，若查獲違規排放將依法予以重罰停工，嚴重者則一併移請檢警刑事偵辦。