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宜蘭室內外運動場館、游泳池及校園場域設施　今起開放

▲▼宜蘭連18天「+0」，室內外運動場館、游泳池及校園場域設施，10日起開放。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭連18天「+0」，室內外運動場館、游泳池及校園場域設施，10日起開放。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭已連續18天「+0」，另為配合中央指揮中心公告8月10日至8月23日維持疫情警戒第二級，因此宣布，10日起有條件開放本縣室內外運動場館、游泳池及學校校園場域設施；同時，社區照顧關懷據點及巷弄長照站也一併陸續開放。

▲▼宜蘭連18天「+0」，室內外運動場館、游泳池及校園場域設施，10日起開放。（圖／宜縣府提供，下同）

縣府表示，10日起開放運動場域包含戶外網球場、戶外籃球場、戶外溜冰場、戶外遊具（體健設施）、游泳池、體育館等。開放時必須配合相關防疫措施，如容留人數以最適乘載量50%為限、入場採實聯制並全程配戴口罩、維持社交距離、避免面對面交談與肢體接觸；同時，管理單位應不定時派員巡查，若發現未遵守防疫規定者，應加以勸導並聯繫轄區警察單位逕行裁處。

有關游泳池之開放，除依上述規定外，應分時段入場，各場次間隔30分鐘，並進行場地消毒，不得提供吹風機等公用物品或混用泳鏡、浮具等運動器具。泳客除在水中游泳時外，應全程配戴口罩；淋浴間、兒童戲水池區、冷熱水池區、SPA池區、烤箱、蒸氣室附屬區域暫不開放。

此外，教育處提醒業者應依「教育部體育署游泳池因應COVID-19防疫管理指引」落實防疫規範，縣府將不定期加強稽查，如有違反傳染病防治法規定將依法裁處，維護民眾運動安全。

而校園場地設施則開放操場跑道、體育館、風雨操場、社區共讀站等場域，開放時間由各校逕行訂定，遵循上開各室內外運動場館的防疫規定辦理。至於縣內各鄉鎮市公所、國、私立學校，得準用前述原則及中央流行疫情指揮中心或教育部公告之防疫指引，本權責開放民眾使用。

另林姿妙也宣布，社區照顧關懷據點及巷弄長照站自10日起陸續開放，並訂定防疫管理指引，各關懷據點只要遵守指引並做好相關防疫工作，完成「防疫管理查檢表」，並報縣府核備後，即可恢復服務。社會處表示，全縣有128個社區照顧關懷據點及巷弄長照站，服務3,010位長者，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進等服務，現因疫情趨緩，社區長者都相當期待可以回到社區活動。

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