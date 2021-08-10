美研究對抗Delta「莫德納比BNT優」　指揮中心曝結果！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

Delta病毒持續在全球肆虐，美國最新研究則指出，莫德納（Moderna）對Delta病毒的防護力優於輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech），直言莫德納是對抗變種病毒的最佳疫苗。對此，指揮中心表示，這是第一次有研究看到莫德納應付Delta優於BNT，還要看看有沒有其他國家研究佐證，但不管哪種疫苗，都有一定的保護效果。

根據《路透社》報導，一份上傳到醫學研究論文預印本發布平台「medRxiv」的研究，針對美國梅奧診所醫療系統（Mayo Clinic Health System）的5萬多名患者進行追蹤調查，結果發現莫德納的保護力從2021年初的86％，到今年7月份降至76％，但輝瑞/BNT從76％降至42％，這意味著輝瑞/BNT疫苗在對抗Delta病毒的效力上，可能不如莫德納。

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該研究負責人桑德拉拉揚（Venky Soundararajan）博士表示，雖然這兩款疫苗在預防染疫住院方面仍有效力，但對於在今年初接種了輝瑞或莫德納的民眾，可能很快就需要再施打第三劑莫德納加強針。

對此，醫療應變組副組長羅一鈞說，該研究是美國知名醫學機構所做，他們最近針對年初跟7月分兩波不同流行變種病毒，英國變異株Alpha和印度變異株Delta兩種疫苗保護比較，結果發現，莫德納對Alpha和Delta的保護力，從86％降至76％，BNT則是針對Alpha保護力76%掉到42%。

羅一鈞說明，該研究認為，打莫德納產生保護抗體比較高，所以對Delta會有比較足夠的免疫效果，但以BNT的76％降至42％來講，還是有一定的保護效果。

羅一鈞也強調，該研究並沒有因為這樣建議大家都打莫德納或不要打BNT，研究結果是第一次有看到莫德納應付Delta優於BNT，之後會看有沒有其他國家的研究做佐證，還是鼓勵大家都接種疫苗，不管哪種疫苗，對英國變異株Alpha和印度變異株Delta都會有一定保護效果。