高市府揭「5月旅行業營運下降95%」：台灣燈會務必扮振興之箭

▲2021國慶煙火在高雄。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

睽違20年，台灣燈會、國慶煙火將重返高雄，不過藍營議員卻建議節省經費，將資源挹注於防疫和紓困。觀光局長周玲妏根據調查數字指出，今年5月旅行業營運下降95%，三級警戒後全面停擺，旅行、旅宿、餐飲等行業營收皆創下歷年新低，台灣燈會務必要扮演振興之箭，為觀光業者帶來活水與實質的消費能量。

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▲高雄市議員李亞築建議市府，取消國慶煙火、台灣燈會，省下經費挹注防疫。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

國民黨籍議員9日於市議質詢時建議，市府應該省下市政總預算加國慶煙火、2022台灣燈會經費，權力振興經濟，建議高市府了解一下老百姓的心聲，大家想的是下個月房租在哪？飯錢在哪？而不是拿去放煙火「碰一下，20分鐘煙火就沒了」。

觀光局長周玲妏表示，根據交通部觀光局2020年底公布，在新冠肺炎疫情影響下，2020年來台旅客量較2019年大減約1050萬人次，觀光產值衰退超過3700億元。而2021年疫情更加嚴峻，自三級警戒後，旅行業、旅宿業、餐飲業及交通運輸業的營收皆創下歷史新低。

▲2021國慶煙火將在高雄舉辦。（圖／高雄市觀光局提供）

周玲妏指出，由全國商業總會六月所公布的調查報告指出，今年5月服務業平均營收較2019年衰退56%，其中，三級警戒後全面停擺，旅宿業下降70%，餐飲業下降80%，交通運輸業下降90%，業界相當期待大型活動的振興方案。

高雄市觀光公協會9日晚間發出聯會聲明稿，指出受疫情影響，觀光產業業績雪崩式下滑，而政府的紓困措施支持有限，城市行銷的大型活動才是市場復甦的一帖良劑，而旅遊產業結合交通、餐飲、住宿、文化、娛樂，不但帶動城市觀光經濟，更可擴大產業周邊效益。

觀光局表示，為回應觀光業界的期待，會繼續努力爭取預算及各界支援，落實各項防疫措施，兼顧防疫及振興，讓活動能順利辦理，交通部觀光局亦積極籌備台灣燈會，同時進行各項準備作業。台灣燈會務必要扮演振興之箭，為觀光業者帶來活水與實質的消費能量，讓台灣燈會成為振興高雄觀光的及時雨。

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