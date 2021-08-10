本土爆發以來「台北累計4821例」止血了！1張圖看確診分布

▲0810全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（10）日公布國內新增3例本土，創下本土社區疫情警戒以來新低，另有1例死亡；而個案分布均在新北市，其中2例為已知感染源、1例關聯不明。指揮官陳時中直言，這是縣市別最少的一次，整體來說疫情控制得不錯。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然確診分布。

指揮中心表示，個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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今日新增之3例本土病例，其中1例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為1例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今年8月2日至8月7日。

▲0810本土單日新增地圖（圖／ETtoday製）

今日新增1例死亡個案（案13568），為50多歲女性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，6月14日出現發燒、呼吸喘等症狀至醫院採檢，6月15日檢驗陽性並住院，6月17日確診，8月6日死亡。

全台今年已累計 14,390 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。（紅字為有新增確診之縣市）

北北基

新北市 6,823 人

台北市 4,821 人

基隆市 313 人

桃竹苗

桃園市 777 人

新竹市 40 人

新竹縣 110 人

苗栗縣 549 人

中彰投

台中市 202 人

南投縣 37 人

彰化縣 269 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 32 人

嘉義市 10 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 92 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人