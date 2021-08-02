一個電子鍋讓林昀儒母提早退休　卸下國中校長就為顧好兒三餐

▲林昀儒母親陳貴玲（左二）為照顧兒子生活起居，提前從宜蘭壯圍國中校長退休。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

桌球好手林昀儒實力在這次東奧讓人稱讚，為讓林昀儒持續發光發熱，林母陳貴玲2日從宜蘭壯圍國中校長退休。陳貴玲說，退休是為全力照顧林昀儒生活起居，也是看到日本桌球好手伊藤美誠出國比賽「帶著一個電子鍋在餐廳煮飯」，讓她有這個念頭。

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教職28年今年52歲的林昀儒母親陳貴玲，2日從宜蘭壯圍國中校長退休，陳貴玲說，兒子愛美食，但常擔心去餐廳會不小心被認出來；另，他們很清楚高張力奧運對選手的壓力，比賽有很多變數存在。

雖然這幾年兒子出國比賽都有團隊跟著，但她唯一能做的，就是照顧兒子生活起居，因外國很多地方飲食會讓出賽的台灣選手不習慣。

2年前捷克公開賽，她看到伊藤美誠他們拿電鍋去煮飯，讓她才開始學習兒子比賽以外的生活環節，後來在國外找中國餐廳還成為她的工作。

她笑說，伊藤的電鍋是她退休的原因之一，那次之後就有準備些東西出國，像去葡萄牙爭奧運團體賽資格，她還自備醬油、米，並利用飯店房間小廚房，煮些滷肉等台灣菜讓兒子品嘗。

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