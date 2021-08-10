蘇貞昌重提「八七水災」　他驚：這鍋一甩就是60年？

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌近期南下視察水災時提到「我小學畢業那一年八七水災，那時候的水量也是破天荒」，讓國民黨立委李德維大吃一驚表示：「這鍋一甩就是60年？」

李德維10日在臉書表示，蘇貞昌如今完全活在他自我感覺良好的平行世界裡，一邊鬼扯什麼五倍券「等同現金」，扯到越來越多民進黨公職民代必須公開反對。另一方面，就是糟蹋中南部鄉親，瞎掰要不是前瞻建設花了2500多億元，水會淹得更慘。

李德維指出，談到水患，蘇貞昌反問大家，「記得嗎？我小學畢業那一年八七水災，那時候的水量也是破天荒，昨天的水量差不多。當年那個災情比昨天這個嚴重非常非常的多，我們看到這次就是因為我們有水環境前瞻建設，所以在抗旱中沒有受那麼大的苦。這次的水災我們也看到很多地方因為有建設，所以沒有那麼大的災害。」

李德維說，看到新聞的當下，「真不敢相信我的耳朵，2021年民進黨執政之下的台灣，居然要跟1959年的台灣比，蘇貞昌是掉進了時間裂縫嗎？這鍋一甩就是60年？」

李德維指出，前瞻建設所謂的「水環境建設行政透明專屬網站」更新到8月9日，針對缺水抗旱的部分，完成15％，針對淹水改善的部分，完成26.2％，但是「水亮點」跟親水工程，分別完成89.78％與73.14％，說好的先做排水才顧美化呢？

李德維抨擊，蘇貞昌真的別怪民間都叫他「騙神仔」，因為就是整天出一張嘴，把死的說成活的，自欺欺人。