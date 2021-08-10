蘇貞昌稱五倍券等同現金　蔣萬安：市場走一圈問問老百姓

▲蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌稱五倍券等同現金，引發熱議。對此，國民黨立委蔣萬安喊話，去市場走一圈，問問攤商、老百姓要的是什麼。

蘇貞昌9日表示，今年內需產業因疫情受到影響，政府特別發現金紓困，有900多萬人領到現金；接下來，則是進一步振興，發給民眾限期使用的五倍券，依照過去三倍券成績後更精進，它等同現金，但限期使用，這樣就不會被存起來，而地方政府跟各業界也會加碼，拿去加油還有折扣，這就是振興券的好處；至於中低收入戶跟弱勢家庭則不用出錢，政府出1000元，讓他們可以領5000元振興券。

對此，蔣萬安10日在臉書表示，蘇貞昌說五倍券等同於現金，民眾沒這麼好騙，蘇貞昌與其不斷自圓其說，用話術推銷大家五倍券有多好、多有效，不如去市場走一圈，問問攤商、老百姓要的是什麼？誠實面對人民的心聲，趕快提出看得到、領得到的紓困5.0方案，讓百工百業可以早日擺脫疫情的陰霾，讓需要紓困的產業及民眾能夠撐下去。

蔣萬安指出，今天和健身房業者召開協調會，就有業者提到，防疫調降二級後，不但店租被調回原價，還得增加清消、防疫用品等額外支出，光是快篩劑費用一個禮拜就要花掉200萬，大家都很願意配合政府的防疫規定，但實際上生意只有回復到過去的一成不到，開業一天賠一天，也許關門還不會賠那麼慘，更別提迄今沒有開放的KTV等行業，紓困金早就用罄，何時才能等到復業或紓困的曙光？

蔣萬安批評，行政院的紓困5.0繼續卡在評估、研擬中，民眾都想問，到底什麼時候才能真正「開放申請」讓大家請領得到？滿腦子只想發五倍券的政府，是不是已經紓困、振興傻傻分不清楚，如果店家撐不下去，關門不做了還談什麼振興？擴大紓困才是民眾真正想要的，「請問蘇院長你到底還在等什麼？」