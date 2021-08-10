王世堅酸：蘇貞昌自以為是　五倍券取代新台幣「超日追美」成世界第一

▲北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

行政院規劃今年推出「振興五倍券」，刺激全國三級警戒後受創的產業經濟，總體方向比照去年「三倍券」模式。之前不斷喊出應發現金的台北市議員王世堅直言，行政院一意孤行，5000元一個月就花完了，怎麼會拿去存？且一個國家怎麼能有2種貨幣，乾脆用五倍券取代新台幣，不但超越日本，還能追上美國，成為世界第一。

王世堅10日下午於台北市議會受訪，針對行政院長蘇貞昌要發行五倍券，王世堅認為，行政院的決策者是一意孤行、「食飽換枵（吃飽換餓，形容徒勞無功）」，5000元而已，這麼看不起人民嗎？每人一個月日常開銷至少5000元、8000元，甚至一萬元，還不包括住宿部分，光是吃就不夠，還要曬乾？5000元一個月就花完了，怎麼會拿去存？

王世堅表示，行政院有人放話稱，民眾除了拿去存之外，還會把5000元拿去買股票，「拜託！5000元能買什麼股票？這已經對民眾太侮辱了！」行政院不要作之君、作之師，不要指導人民生活、人民如何花費，人民生活是最高法律，「我認為他一意孤行啦！而且自以為是啦！當然，我們說了也沒用。」

「連立委講都沒用了，立法院現在已經成了行政院的立法局。」王世堅直言，立委提醒政院的話只是聊備一格，「你硬行三倍券、五倍券，民意已經反彈，還一意孤行，我覺得這是『食飽換枵』、扮家家酒、多此一舉。」

王世堅質疑，一個國家怎麼可以有2種貨幣？若三倍券、五倍券這麼好，那乾脆法制化，一年發2、3次，倘若能提升這麼高的經濟效益，甚至一年發8、10次，「用五倍券取代新台幣，這叫『新新台幣』。」這樣台灣經濟也可以突飛猛進，若照行政院的說法，「不但超越日本，還追上美國，我們是世界第一！靠五倍券讓台灣經濟世界第一。」

被問到會不會被中央視為眼中釘？王世堅說，自己早就被當成眼中釘，但他覺得要當小孩子的楷模，相信自己的話，「不是入黨就被黨綁架走。」有人認為他應該離開民進黨，但「憑什麼乞丐趕廟公？做錯事的人還要講對話的人離開，不是很奇怪嗎？」他要當小孩的楷模，說自己相信的話，如果連自己都不相信，都背離民意了，「我不懂欸！是他錯了？還是我瘋了？那大家拭目以待。」