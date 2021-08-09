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疫情期間稽查瑜珈教室　美籍師氣音說「Shut up」挨告妨害公務

▲▼伸展，瑜珈，運動，柔軟度。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲外籍瑜珈老師因為對情緒激動的稽查官員說「Shut up」，就被控告妨害公務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市體育局林姓公務員指控，他因為懷疑某間瑜珈教室違反疫情期間管制，前往稽查時，遭美籍瑜珈老師安東尼大罵「Bastard」，安東尼喊冤，他只是擔心學生上課被打擾，沒有辱罵官員，檢察官勘驗密錄器，全場最大聲的是林姓公務員，安東尼只有氣音小聲說：「Shut up」，完全沒有侮辱言詞，9日處分不起訴。

林姓公務員提告指出，他是依法執行公務的人，5月11日因為懷疑事發的瑜珈教室違法營業，前往稽查時，業者不配合，安東尼還接連用英文「Shut up」、「Bastard」、「Get out」惡言相向，事後林姓公務員拿出自己密錄器拍到的畫面，到警局控告安東尼涉嫌妨害公務。

安東尼被告的一頭霧水，向警方表示，當時林姓公務員突然大吼大叫，所以他跟公務員說「Shut up」，檢察官勘驗密錄畫面，只見林姓公務員情緒激動，安東尼只在一旁小小地用氣音說「Shut up」，意思只是要林住口、停止表示意見，根本沒錄到安東尼有說「Bastard」、「Get out」等其他話，因此沒有再傳喚安東尼出庭，直接以罪嫌不足，處分不起訴。

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