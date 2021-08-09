哥倆工寮鬥嘴打架　隔天1人竟斷氣！他內疚寄錢給家屬致歉

▲1對工作上的好同事愛鬥嘴，某天酒後動手打架，隔天醒來就發現其中1人已經被打死。（示意圖／ pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

胡姓男子去年在山區工寮和同事起口角，氣得拿木棍猛K同事手和腳，打完又言歸於好，胡男把床位讓給同事休息，沒想到隔天起床時，見同事沒了呼吸，緊急送醫解剖證實同事因被打得太嚴重，死於橫紋肌溶解，胡男不敢相信自己只打手腳就害死好友，寄錢給同事的姊姊聊表歉意，台北地檢署依傷害致死起訴胡男。

據了解，胡男和何姓被害人長期跟著工頭在外接案做工，2人平常就會「鬥嘴鼓」，但看在工頭和其他工人眼裡，2人感情不錯，工作默契也好，2020年5月事發當天，2人在工寮裡喝了酒又吵起來，被害人亮出水果刀，胡男不干示弱，抽起木棍就朝被害人的手、腳一陣亂打，直到把刀子打掉地上。

2人鬧了一陣子後，被害人表示覺得不舒服，胡男扶被害人進房休息，因為胡男平常床位比較近，特地把床位讓被害人躺，等到隔天要上工時，大家赫然發現被害人不醒人事，經送醫急救仍然不治。胡男難過表示從沒有要殺害被害人的意思，工頭也證稱，胡男和被害人關係很好，發生憾事後，主動寄錢給被害人姊姊表達心意。

法醫解剖發現，雖然被害人只有手腳四肢被木棍毆打痕跡，但因為本身心臟狀況不好，手腳被打到瘀青嚴重後，引發橫紋肌溶解症，間接導致被害人死亡，檢察官間接導致被害人喪命，檢察官認為胡男雖無殺人犯意，但仍構成傷害致死罪嫌，依法提起公訴。

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