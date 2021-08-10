強盜按摩女「17刀幾斷頸」　外送員辯性交易遭辱…法醫：沒發生關係

▲潘秉侑強盜殺害按摩女後矢口否認預謀犯案，現仍遭收押。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

36歲外送員潘秉侑，5月間持刀強盜殺害從事按摩工作的黎姓越南女子，落網後辯稱因為買春後被莫名其妙打巴掌，臨時起意拿剛買的刀子嚇嚇對方，否認行兇，但法醫解剖相驗，死者脖子遭砍17刀、幾乎斷頸，胸腹臟器也有2刀，但下體沒有明顯外傷，台北地檢署完全不採信潘辯詞，認定他預謀強盜殺人，10日提起公訴。

被害的的黎女1年多前偷渡來台，在台北市林森北路一處大樓租屋，作為提供色情按摩的工作室，5月12日卻被男友發現慘遭割喉陳屍浴室，黎女的手機、金飾都不翼而飛，檢警勘查現場，早已被人擦拭清潔，調閱監視器，循線找到常上門的恩客潘秉侑。

潘辯稱，他5月11日出門時，去買了家裡需要的水果刀後，去找黎女性交易，離女孩煮了麵給他吃，途中有人去找黎女拿錢，而他前後待了1小時要離開時，突然被黎女打了嘴巴一下，因此心生不滿拿出刀子，朝黎女揮一揮，嚇嚇她，離開前，看到桌上有隻不錯的手機，剛好他也需要，所以就拿走了。

檢察官拿出死者脖子遭砍17刀幾乎斷頸照片，潘男還狡辯自己砍得沒那麼深，「應該是別人砍的」，法醫仔細模擬比對，死者身上刀痕，確實是潘男買來的水果刀所造成，且死者下體沒有明顯外傷，查無性行為跡象，在死者藏放金飾的地方，也發現有微量血跡反應，檢察官因此認定潘預謀殺害並強盜黎女財物，依強盜殺人罪提起公訴。

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