祝福爸爸們身體健康　議長郭信良表揚模範父親

▲台南市議會郭信良議等人，表揚安南、七股、安定及東區當選的模範父親們，並致贈賀匾、獎座及空氣清淨機，祝福每位爸爸都身體健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2021年共推選出50位模範父親，為了彰顯模範父親們為家庭付出的辛勞，台南市議會郭信良議長10日與王錦德、李中岑、蔡秋蘭、陳昆和、方一峰、陳碧玉、曾培雅及曾信凱等議員，表揚安南、七股、安定及東區當選的模範父親們，並致贈賀匾、獎座及空氣清淨機，祝福每位爸爸都身體健康。

郭信良議長與王錦德、李中岑等議員，以及安南區葉誌明區長、理想里鄭順里長首先向曾經擔任市議員的吳朝安先生道賀。郭信良議長指出，吳朝安先生少時家貧，成年後曾當選第11、12屆議員，後從事養殖漁業，不僅自己事業有成，受到宗親信任，3個兒女也都各有成就，是名副其實的晶鑽爸爸。

家住七股區的勇者爸爸汪春隆，長子是一位慢飛天使，汪爸爸夫婦不僅一路陪著成長遲緩的兒子求學長大，還發揮大愛，在96年成立了溪北區第一個服務心智障礙者的協會「慈光心智關懷協會」，幫助其他家長，讓郭信良議長、蔡秋蘭、陳昆和、方一峰等議員都非常敬佩。聽到協會近來因疫情無法外出義賣，陷入困境，郭議長當場買了10盒手工皂，以示支持。

安定區99歲的裁縫師傅蘇南鯧，是台南市今年最高齡的模範父親得主。郭信良議長表示，蘇爸爸6歲喪父，靠著自學讀書，結婚後學習裁縫養家，因為做事態度仔細，有著製作西裝的好手藝，在地方頗負盛名；此外，5名子女在蘇爸爸的身教下，也都簡樸善良、勤奮好學，郭議長與陳碧玉議員都肯定蘇爸爸真正發揚了晶鑽爸爸的精神。

為子女們撐起避風港灣的許敦仁先生是由東區區公所推薦的晶鑽爸爸，郭信良議長與曾培雅、曾信凱等議員，以及東區顏能通區長、小東里黃貫中里長今日也特地前往表揚。許爸爸經營汽車貨運公司，事業有成後，回饋社會關懷弱勢不遺餘力，有超過30年在社團服務的經歷。許爸爸夫婦結婚已56年，拉拔4個孩子不辭辛勞，所以子女各個品學端正，家庭幸福美滿。

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