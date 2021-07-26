酸菜堆長大的小孩王道　王道養蜂有成獲選大林鎮模範父親

▲從小自酸菜堆長大的王道（圖左2），歷經喪母之痛八七水災等，今年獲選大林鎮模範父親見證人生酸甜苦辣。（圖／大林鎮公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



因應新冠肺炎疫情仍處於三級警戒，大林鎮110年度模範父親暨好人好事表揚活動採居家表揚方式辦理，各里分梯次由鎮長簡志偉親自到府進行表揚，頒發匾額及禮品。大林鎮今年的模範父親共計25位，好人好事1位，年紀最高的是90歲的余周興爸爸，代表大林鎮至縣府參加表揚的模範父親是平林里的王道先生。

今年77歲的王道先生，生長於酸菜的故鄉—雲林大埤鄉，父母養育7個小孩，家境清貧，小時候因家裡沒有人照顧，母親便揹著他在酸菜堆裏工作，歷經喪母之痛、八七水災惡水淹沒了村莊家園，劫後餘生的王家隨後搬遷至大林定居。王道先生原本在台北當學徒，婚後返鄉與妻子接觸到當時的新興農業—養蜂事業，於是積極投入養蜂工作，一開始因技術不熟而沒有收成，後來加入台灣養蜂協會，取得最新的養蜂技術，使得蜂蜜與蜂王乳的收成越來越好，養蜂事業蒸蒸日上，為了聯合大林養蜂者的力量並於技術上教學相長，王道成立了大林鎮養蜂產銷班第二班並擔任班長，長子也參與養蜂工作，創建「王家養蜂園」品牌，將蜂群數量增加至500箱，109年長孫大學畢業後，也投入家族的養蜂事業，並加入青農行列，目前是國內三代養蜂家族。

▲好人好事何崑池先生。（圖／大林鎮公所提供）

簡志偉讚揚王道生長於酸苦的環境而沒有沮喪氣餒，反而懷抱奮發向上的勇氣，從逆境中成長茁壯，終於能收獲甜美的人生蜂蜜，王道爸爸以腳踏實地的身教養育子女，開始成立養蜂場後，小孩例假日也都要幫忙採收蜂蜜，耳濡目染下，兒子與孫子也都投入養蜂事業，這份甜蜜的傳承也是大林農業最美的希望。

此外，今年大林鎮的好人好事代表何崑池先生，生長於台北萬里，是礦工的兒子，自幼體念父親用生命用勞力賺錢養家的艱辛困苦，毅然放棄繼續升學的機會，南下大林學習經商，經過一番奮鬥而事業有成，為三億食品原料公司董事長；何董未曾忘記過往生活的艱難，深諳民間疾苦，將事業交棒給兒子後，投入慈善志業，自民國101年起擔任「社團法人觀世音慈心會」嘉義服務站站長，致力於急難救助、濟弱扶傾、捐贈物資、佈施棺木等慈善工作，何崑池說：「助人為快樂之本，樂於助人，勇於付出，乃人生一大樂事。」善心義舉，讓人感佩。





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