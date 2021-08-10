高端巴拉圭實驗遭稱中國台灣　民進黨：國民黨不用見獵心喜

▲民進黨團召開輿情回應記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

高端疫苗在巴拉圭取得第3期臨床實驗核准，國民黨台北市議員張斯綱爆料，與高端簽署臨床實驗備忘錄的巴拉圭國立亞松森大學醫學院，在文件中是以「中國台灣」稱呼我國。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，這就是一個新聞稿，並不是真正的備忘錄，國民黨不用見獵心喜。

高端疫苗7月20日正式在巴拉圭取得第3期臨床實驗核准，可開始收案進行第3期人體臨床實驗，不過卻遭到張斯綱爆料，與高端簽署臨床實驗備忘錄的巴拉圭國立亞松森大學醫學院，在文件中是以「中國台灣」（China-Taiwan）稱呼我國。

民進黨團10日上午召開線上記者會，羅致政表示，這個問題沒有必要無限放大，就民進黨團所掌握的資料，很遺憾國民黨只看到片段資訊，就見獵心喜地認為可以打擊政府、執政黨。

羅致政強調，這就是一個所謂的新聞稿、聲明稿，並不是亞松森大學跟高端疫苗之間進行的備忘錄，備忘錄應該由高端自己說明，但是把這樣的新聞稿，而且是7月初發布的新聞稿，這時候要見獵心喜，認為可以打擊台灣最近在國際社會被稱呼為「台灣」的氛圍，民進黨團覺得沒有必要。

羅致政批評，國民黨人士只是片段地「看他們想看的東西」，這份新聞稿的標題就明明寫的台灣，「他沒看到標題那麼大的台灣，只看到內文裡面的中國台灣」，馬上用這樣的方式想要潑台灣的冷水。

羅致政說明，巴拉圭跟台灣是邦交國，所以在當地就只有一個大使館，指的當然是中華民國的大使館，也很高興國民黨人士認為用「China」會有誤導，所以現在大使館對外後面都會括號「Taiwan」，就是要凸顯台灣、避免混淆效果，外交部也已經要求亞松森大學進行必要的修正。

羅致政強調，這篇新聞稿真正要提的內容，就是中華民國大使館跟當地政府合作，推動高端疫苗執行三期試驗，呼籲國民黨人士不用見獵心喜，認為這個可以打擊執政黨、甚至酸執政黨，「實在沒有必要把一個大學的新聞稿，做如此搪塞的政治解讀」。