高端與巴拉圭備忘錄遭矮化　外交部：已更正「中華民國（台灣）」

▲巴拉圭國立亞松森大學醫學院已將我國稱呼更改為，中華民國（台灣）。（圖／翻攝巴拉圭國立亞松森大學醫學院新聞稿）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨北市議員張斯綱爆料，與高端簽署臨床實驗備忘錄的巴拉圭國立亞松森大學醫學院，在文件中是以「中國台灣」（China-Taiwan）稱呼我國。對此，外交部今（10）日回應，我國駐巴拉圭大使館已提醒亞松森大學醫學院，更正為「La República de China （Taiwán ）」，即中華民國（台灣）。

巴拉圭國立亞松森大學醫學院於7月9日曾發布新聞稿，說明該院與來自台灣的高端疫苗公司合作，將在巴國衛福部嚴格監督下進行新冠肺炎（COVID-19）疫苗第三期試驗；而新聞稿中將我國國名簡稱為「中國-台灣（China-Taiwán）」。

對此，外交部說明，我國駐巴拉圭大使館已提醒亞松森大學醫學院正確使用我國正式完整國名，以免引起外界不必要的誤解。亞松森大學醫學院已於當地時間本（8）月9日更正為「La República de China (Taiwán )」。

外交部表示，我國疫苗公司與友邦學術機構進行國際醫衛合作，廣受巴拉圭各界的重視；巴拉圭一向明瞭台灣與共產極權中國的不同，並無刻意矮化我國地位的意圖。

外交部再次強調，外交工作無涉黨派，籲請各界人士共同支持政府及民間企業拓展外交及與友邦進行的合作。