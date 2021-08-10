大陸新增本土確診108例　揚州檢測點1傳35出現三代傳播

▲江蘇揚州市主城區進行第5輪大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（10）日公布，8月9日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例143例，包括本土病例108例及境外輸入病例35例，另有20例本土無症狀感染者。大陸本土疫情最為嚴重的江蘇揚州7月底傳出檢測點成為疫情破口，導致1傳35的傳播鏈出現，已形成第三代傳播。

▲揚州主城區民眾排隊進行核酸檢測。（圖／CFP）

大陸9日0至24時新增108名本土病例中，江蘇50例（南京2例、揚州48例）人數最多，另有河南37例，湖北15例及湖南6例。新增治癒出院病例44例，解除醫學觀察的密接者2488人，重症病例較前一日增加5例。

據了解，深陷本輪本土疫情風暴中心的江蘇揚州截至8日24時，廣陵區灣頭鎮聯合村核酸檢測點聚集性疫情已致35人感染，35人均在7月29日在聯合村核酸檢測點採樣或工作，感染者中已出現3代傳播。

揚州市昨（9）日在主城區進行第5輪大規模核酸檢測，持續排查可能傳染源以阻斷疫情傳播。此外，揚州市也宣布暫停施打新冠疫苗的作業，同時，江蘇從各地調派的4000名支援人力也攜帶核酸檢測設備及檢測移動式方艙進駐揚州。