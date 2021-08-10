國產疫苗是戰略物資！醫籲「完成完整3期試驗」：嫌貨才是買貨人

▲高端疫苗已通過EUA。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／綜合報導

國內疫苗數量吃緊，世界各國也面臨疫苗荒，不過，台灣國產的疫苗卻屢傳爭議。有醫師站出來喊話，「國產疫苗真的是戰略物資」，當然會希望疫苗製成與上市接受仔細把關，而且完成完整的三期試驗會更好，「嫌貨才是買貨人」。

國內第五輪接種完成後，所剩AZ、莫德納疫苗不超過50萬劑，指揮中心指揮官陳時中近日表示，第五輪莫德納打完後，預計第六輪會開始接種高端，8月下旬就有機會打到。而高端疫苗指出，與政府簽訂的500萬劑預採合約，經食藥署審查檢驗通過，已有35萬劑可供民眾接種，將趕在年底前提前交貨完畢，以紓解國內疫苗荒。

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不過，雖然高端已經通過EUA，也開始量產，但民眾對其保護效果仍有隱憂。台北市立聯合醫院胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書發文指出，希望國產疫苗越來越好，目前全世界疫苗搶手，也顯見「國產疫苗真的是戰略物資」。

▲醫師指出，為了國產疫苗好，當然還是希望疫苗的製成與上市都能接受仔細把關 。（圖／記者黃克翔攝）

蘇一峰認為，為了國產疫苗好，不少人當然會希望疫苗的製成與上市，都能接受仔細的把關，且「完成完整的三期試驗會更好」，因為「嫌貨才是買貨人」，就是支持國產疫苗，才會希望資料越完整越好。

同時，蘇一峰也在貼文留言處放上國際期刊連結，更指出「常說科興疫苗多爛，可是人家的研究刊登在頂尖期刊上面……」；另外有網友質疑「完成完整臨床三期試驗，是不折不扣的風涼話」，還說「目前沒有任何疫苗符合這個資格，Delta變異病毒株可能帶走更多寶貴生命，負責救人的醫師居然建議再等等會更好…」。對此，醫師則回覆「目前世界有好幾個疫苗都已經完成三期研究上市了，台灣疫苗現在還要擠上去就必需應該要有足夠的優點，不是嗎？」